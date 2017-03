Xavi Castillo: ‘La Guàrdia Civil ens multà per parlar valencià’

Dilluns, 6 de març de 2017 a les 22:00h

L’humorista Xavi Castillo ha denunciat a través de les xarxes socials com, ara fa entre “dos i tres anys”, va viure una situació “desagradable”. O, si més no, “una cosa que ens indigna especialment quan ho recordem”, ja que “vam ser denunciats per parlar valencià”. L’afirmació de l‘humorista de la companyia Pot de Plom era suscitada arran d’una piulada que va fer el també humorista de Sueca, Eugeni Alemany, qui deia: “Visc amb el dubte de no saber si em detindran abans per ser humorista, per escriure un tuit o per dir-li a un policia: ‘bona vesprada’”.Les reaccions a la piulada d’Alemany no s’han fet esperar. La de Castillo entre elles. En declaracions a aquest diari, el còmic alcoià ha relatat com ell i la seua col·laboradora Adela Palomares, amb qui també ha parlat La Veu, visqueren aquella situació en què acabaren amb una “multa de 400 euros per anar massa lents". La sanció va quedar-ne en 200 perquè pagaren ràpidament.L’actor ha explicat que passà fa “dos o tres anys”, quan anaven cap a Alacant. “Havia nevat molt i en comptes d’anar per Alcoi vam anar per la Font de la Figuera”, explica. “Circulàvem pel carril de l’esquerra, perquè pel dret hi havia molta neu i ho fèiem lentament, amb prudència. En un moment donat dúiem la Guàrdia Civil de Trànsit darrere i sembla que en veure que no canviàvem al carril dret, ple de neu, ens van fer parar”.Castillo recorda que conduïa Adela quan el guàrdia els va demanar la documentació. “Llavors Adela em diu: ‘dóna’m la documentació’”, recorda. El moment crític es va produir quan Adela es va dirigir a l’agent. “Ací té vostè”, li va dir.“Ací vingué el ‘folló’!”, exclama Xavi Castillo. L’agent respongué que “eso es de mala educación. Usted es una maleducada. Tiene que hablar en español”. Seguidament, Adela li respongué que “això de la mala educació és una qüestió d’apreciació”. Ací “es van posar nerviosos”, apunten tots dos.Tot seguit els va multar amb 400 euros "per defecte de velocitat”, segons que constava en la denúncia, és a dir, “per circular pel carril esquerre lents, perquè pel dret no es podia per la neu”. Castillo relata que l'agent els digué que la seua "obligació era parlar-li en espanyol, encara que va i resulta que ell era valencià". I afegeix; "l’última frase ens la va dir en valencià”. Al final li van demanar el número d’identificació, "però es girà i marxà”.“És una situació d’impotència”, exclama Palomares, “perquè té autoritat sobre tu i et pot posar una multa o el que li haguera donat la gana a ell”. “Ens vam plantejar posar una denuncia i, fins i tot, parlàrem amb una advocada, però ens digué que en un judici sense testimonis la paraula d’ell val més que la teua. És tant el poder que tenen...”, es lamenta Castillo.“L’actitud li canvià en sentir-nos parlar valencià”, conclou Palomares. I afegeix Castillo: “hui en dia encara hi ha gent que no està disposada a entendre la més mínima paraula en valencià”.Tot i això, l’actor insisteix que el seu cas “no és un cas aïllat”, alhora que ha recordat altres casos similars en què ciutadans valencianoparlants s’han vist involucrats en fets semblants amb agents de cossos de seguretat diversos.“Fa vergonya perquè continua havent una crispació amb el tema de la llengua”, es lamenta Castillo. De fet, explica, “són coses de les quals de vegades fem broma amb l’Eugeni, però, quan férem el vídeo per a La Veu de la mort de Rita, ens va insultar moltíssima gent”, assegura, “i no pel tema de Rita, sinó perquè parlava en català”, explica. “Em van dir animalades, però animalades, totes les que van voler, i saps per què era? No pel tema de Rita, sinó perquè el vídeo tenia dos frases en valencià”.