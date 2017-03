Els sindicats convoquen una vaga a Metrovalència durant la setmana fallera

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 09:15h

Reivindiquen millores en les condicions laborals i, per tant, “la millora en la qualitat en l’atenció dels viatgers”



RedactaVeu / EP / València.



Els sindicats UGT, SIF, CCOO, i SCF en l'empresa de transport Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han convocat aturades des del 15 al 20 de març, en ple període de Falles, davant "la falta d'acords en la negociació entre la nova direcció d’FGV i els treballadors del col·lectiu d'estacions de València" per a millorar les seues condicions laborals i acabar amb "la imposició del Pla Egeo".



UGT ha indicat que aquesta decisió s'ha adoptat després de "l'última proposta de la direcció en què no es contemplen les pretensions dels treballadors, perquè no es comprometen a una millora en les seues condicions de treball i, per tant, a la millora en la qualitat en l'atenció al viatger".



Davant aquests fets, "els sindicats UGT, SIF, CCOO, i SCF ens veiem en l'obligació de convocar aturades en FGV en el centre de treball de València", ha remarcat UGT.



Així, els períodes de vaga començaran el dia 15 de març de 12.30 hores a 14.45 hores i continuaran el dia 16 de març de 00.00 hores a 07.00 hores i de 13 hores a 15 hores; el 17 de març de 00.30 hores a 7.30 hores i de 12.30 hores a 14.45 hores.



Igualment, les aturades se celebraran el dia 18 de març de 00.00 hores a 7.00 hores i de 13.00 hores a 15.00 hores i de 19.00 hores a 22.00 hores; el dia 19 de març de 00.30 hores a 7.30 hores i de 12.30 hores a 15.00 hores i de 23.00 hores a 24.00 hores. Finalment, el 20 de març hi haurà aturades de 00.00 hores a 04.00 hores.



El sindicat UGT ha remarcat que aquesta mesura continuarà i finalitzarà el 24 de juny de 2017.