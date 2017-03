Antonio Galbis, l’home rècord de les paelles gegants, nomenat fill adoptiu de l’Alcúdia

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 00:00h

L’Ajuntament reconeix la tasca d’aquest “gran cuiner” que du per tot el món el nom de la localitat

Antonio Galbis amb la seua família i la Corporació Municipal.

Xavier Pérez / l’Alcúdia.



El cognom Galbis és sinònim de paella en majúscules. Antonio Galbis (Alcoi, 1932), cuiner jubilat que va regentar un restaurant de gran prestigi i una empresa de paelles gegants, ha rebut l’homenatge del seu poble amb el nomenament com a fill adoptiu de l’Alcúdia, on la marca Galbis ha sigut un referent.



Amb el saló ple de gom a gom, l’Ajuntament de l’Alcúdia va nomenar fill adoptiu Antonio Galbis Domènech, en una cerimònia carregada d’emocions que va ser presentada per la seua néta, la periodista Anna Galbis, i que va comptar amb la participació del tenor Rafa Sanz.



La primera intervenció de l’acte va ser la de l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, qui va llegir l’acord del plenari del passat 19 de juliol de 2016 on es va aprovar per majoria absoluta el nomenament.



A continuació, i després de la intervenció dels representants dels grups polítics, Anna Pérez de Compromís per l’Alcúdia, Oreto Segura del PP i Francesc Martínez del PSPV, van prendre la paraula Vicente Borràs, amic i company de l’ambaixada de Moros i Cristians d’Agullent, José Cutillas, comandant de la Guàrdia Civil de Patraix, Eliseu Gómez, president del COTIF, i Fidel Ramírez, president de la Banda de Veterans. Per últim, van poder parlar en nom de la família Juan Carlos Galbis i Anna Galbis, fill i néta de l’homenatjat.





Intervenció d'Antonio Galbis a l'ajuntament de l'Alcúdia.



Per finalitzar l’acte, i després d’unes paraules d’un emocionat Antonio Galbis, es va fer l’entrega d’alguns presents entre els quals estava una aquarel·la amb grafit feta per l’artista alcudiana Lídia Boix, encarregat per l’Ajuntament de l’Alcúdia expressament per a l’ocasió.



Trajectòria



Antonio Galbis va nàixer a Alcoi en 1932, encara que poc temps després la seua família es traslladà a Gavarda, on s’establiren al Bar pont. Anys més tard, amb la segona generació de Galbis es mudaren a l’Alcúdia, on va nàixer l’Hostal Galbis. En 1966 començaria la difusió gastronòmica per tota la geografia estatal i després a nivell internacional amb la



Aquest alcudià d’adopció fou precursor en l’elaboració de paelles gegants, famoses a nivell internacional, a banda de cuinar en els fogons del restaurant que regentava en l’avinguda d’Antonio Almela de la localitat de la Ribera Alta.



La família Galbis va crear un equip dedicat exclusivament a la realització de degustacions multitudinàries, ampliant la seua oferta més enllà de la tradicional paella de pollastre i conill a altres especialitats com la paella marinera, l'arròs a banda, la fideuà, creïlles a ‘la riojana’, caldereta de carns o truita de creïlles.



Galbis posseeix el rècord Guiness de la paella més gran, que va realitzar a Madrid en 2001, de la qual es van servir 110.000 racions, i ha realitzat degustacions en més de vint-i-cinc països, des del Japó fins als EUA.

Paella del rècord Guiness.