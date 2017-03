Beniatjar, Llutxent i Bocairent, cites de l’EntreComarques 2017 aquest cap de setmana

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 09:00h

L’ EntreComarques torna a la Vall d’Albaida aquest cap de setmana de l’11 i 12 de març, en concret a les localitats de Beniatjar, Llutxent i Bocairent. Es tracta d’un programa de visites guiades –també per les comarques de la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Costera, la Canal de Navarrés i la Safor- que, amb el suport de la Diputació de València, pretén donar a conèixer la “gran varietat” de recursos històrics, artístics, culturals, naturals, festius i tradicionals de gran valor patrimonial, monumental, ecològic i paisatgístic dels 60 municipis participants.Dissabte de matí, els inscrits podran descobrir Beniatjar, que presenta la vida d'un poble enclavat en plena serra de Benicadell i la seua principal font de riquesa, com és la producció d'oliva. Una ruta urbana permetrà conèixer les seues peculiaritats i finalitzarà amb la visita a la Cooperativa ‘Oli del Benicadell’ per a conèixer el procés d'elaboració de la principal font de riquesa del poble.El mateix dissabte, a Llutxent, els visitants es trobaran al Mont Sant, la porta del Monestir del Corpus Christi, per a visitar els forns de calç situats davant l’ermita. Tot seguit es farà un taller demostratiu de l’elaboració de morter utilitzant la calç i la seua aplicació a la tècnica del ‘tapial’. Finalment, es visitarà l’ermita de la Mare de Déu de la Consolació on els participants gaudiran d’un magnífic conjunt de ceràmica valenciana del XVIII que narra el Miracle dels Corporals.

Diumenge, Bocairent rebrà els visitants a les 10.30 hores a la plaça de l’Ajuntament des d’on s’iniciarà la visita al Barri Medieval per a gaudir dels seus carrers, fonts i paisatges, abans d’acabar el matí amb un aperitiu. De vesprada, hi haurà una degustació de productes típics i la visita a les covetes i la cava de Sant Blai. Per a gaudir plenament del cap de setmana, les cases rurals Terra Blanca i Casa Frias de Beniatjar ofereixen allotjament, com també les de MasQi, Mirador, Monmossen i Sant Vicent a Bocairent. A més, el Ravalet Bar de Bocairent ha preparat un menú especial EntreComarques.El preu de les rutes per persona és de 4 euros per tot el dia i inclouen una degustació de migdia i un detall de benvinguda en la ruta de la vesprada. Les rutes comencen a les 10.30 hores del matí i a les 16.30 hores les de la vesprada des de l'Ajuntament de cada població.