El diputat de Compromís Emili Altur no participarà en la fundació d'Orengo

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 13:00h

El diputat de Compromís en la Diputació de València, Emili Altur, ha traslladat al seu grup que es queda en la corporació provincial i rebutja el càrrec de director de Relacions Externes i amb l'Empresa proposat per la Fundació d’Orengo (CICAL). Segons han confirmat fonts del grup a Europa Press, el diputat va traslladar la seua decisió aquest dilluns als membres de Compromís en la Diputació mitjançant WhatsApp.I és que la ferida després del congrés del Bloc continua oberta entre els crítics, als quals pertany Emili Altur, i els seguidors d’Àgueda Micó, en aquest cas representats per la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó.La passada setmana, el grup Compromís en la Diputació de València va traslladar a Emili Altur que havia de triar entre la Fundació CICAL o seguir en la corporació , en el transcurs d'una reunió celebrada el divendres després de la polèmica sorgida en relació amb el finançament a dita entitat, presidida pel president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro, i vinculada al socialista José Manuel Orengo, que té com a finalitats, entre d’altres, "la promoció del coneixement i la millora dels serveis públics, especialment en l'àmbit local, i en benefici de l'interès general".Compromís en la Diputació va explicar aleshores que no veia "clar" que des de la corporació es poguera subvencionar aquesta Fundació, de la qual, fins a aquell moment, no en sabien res. En la reunió, Altur, qui veia "interessant" el projecte i al·legava que hi participava “a títol personal", es va disculpar per no haver-los comunicat res prèviament i els va traslladar que en dos dies triaria i els faria saber la seua decisió, que és la de deixar CICAL i continuar en la corporació provincial.