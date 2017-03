Ecologistes en Acció denuncia l’absència de xifres de gestió de residus al País Valencià

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 00:00h

Ecologistes en Acció veu “necessari” modificar el Pla de Residus del País Valencià per a adaptar-lo a la normativa estatal i europea, i sol·licita la implantació de mesures “urgents” per a poder complir amb els objectius en la gestió de la matèria orgànica, la limitació de l'ús dels abocadors i incineradores i la implantació d'impostos ambientals.

Per a Ecologistes en Acció, "s'haurien de promoure autèntiques polítiques de reciclatge i eliminar la incineració de residus en cimenteres o altres instal·lacions industrials, a més de prohibir la incineració de residus perillosos". A més, advoquen per la implantació d'una fiscalitat ambiental a l'abocament i incineració de residus, com recomana la Comissió Europea, "per a prioritzar els mètodes de gestió dels residus que es troben en els primers graons del principi de jerarquia (reducció en la generació, reutilització, recuperació i reciclatge) i penalitzar els mètodes que es troben en els últims graons (incineració i abocament)".