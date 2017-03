La PAH reclama la nul·litat dels procediments hipotecaris amb venciment anticipat

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 13:30h

La Ciutat de la Justícia de València ha sigut escenari d’una concentració realitzada de forma simultània als principals jutjats de l’Estat espanyol

La Plataforma d’Afectats per Hipoteques assegura que amb la recent sentència del TSUE, “tots els procediments d'Execució Hipotecària i desnonaments des de 1995 són il·legals”.

RedactaVeu / València



Al voltant de mig centenar d’activistes i simpatitzants de la



Els concentrats han exhibit a les portes dels jutjats del cap i casal una pancarta amb la inscripció “Ni gent sense casa, ni cases sense gent” i han recordat que el TJUE ha sentenciat en nombroses ocasions la il·legalitat i la falta d'adequació a la normativa europea dels procediments d'execució hipotecària a l’Estat espanyol. Així, en la sentència del 26 de gener, i en relació amb la ‘clàusula de venciment anticipat’, el TJUE “torna a recordar als jutjats i tribunals espanyols que tenen l'obligació d'atenir-se al que es disposa en la normativa comunitària, concretament, al que s’estableix en la Directiva 93/13 -sobre clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors-.”



“En aquesta sentència, el Tribunal Europeu no solament deixa en evidència la posició d'alguns jutges i tribunals reticents a arxivar les execucions hipotecàries per les nombroses clàusules abusives essencials en la pràctica totalitat dels contractes, sinó que també es reitera en la possible responsabilitat per danys a particulars per les vulneracions del Dret Comunitari imputables a l'òrgan jurisdiccional estatal”, segons denuncia la PAH, que recorda que “en aquesta sentència, el TJUE ve a dir que la ‘clàusula de venciment anticipat’ és il·legal i nul·la”.

Participants en la concentració duta a terme aquest matí a València. Foto: PAH València.



Cal dir que aquesta clàusula la contenen totes les hipoteques i permet a la banca reclamar a l'hipotecat la totalitat del deute pendent, més els interessos corresponents, una vegada has deixat de pagar 3 quotes, “o en molts casos, tan sols una”, denuncia la PAH. El cas analitzat en la sentència del TJUE, presentat per un jutge de Santander, qüestiona que l'impagament de 7 mensualitats d'un total de 564 quotes mensuals de què constava la hipoteca, fóra suficientment greu com per a aplicar el venciment anticipat.



“Il·legalitat” de tots els procediments i desnonaments des de 1995



Per aquesta raó, la PAH considera que “tots els procediments d'Execució Hipotecària són il·legals” i, per tant, “tots els desnonaments des de 1995 ho són també”.



Finalment, la PAH assegura tenir arguments “contundents” per a defensar que el Govern espanyol “ha de proposar tots els canvis legislatius en totes les lleis necessàries perquè l'ordenament jurídic espanyol s'adeqüe, cent per cent, a la legislació europea sense més dilacions”.