Compromís demana a l’Església que retorne els diners dels 22 llocs de treball ficticis

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 14:45h

La diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha exigit a l’Església que retorne als valencians els diners –vora 9 milions d’euros- que va rebre de l’anterior Govern autonòmic del PP pel suposat “nomenament fictici” de 22 persones que cobraven de l'administració valenciana, però que en realitat treballaven en les diòcesis de València, Alacant i Castelló, segons la denúncia presentada per aquesta formació el passat dilluns davant la Fiscalia Anticorrupció , en què acusa els “arquebisbes Antonio Cañizares i Carlos Osoro pels suposats delictes de malversació de cabals públics i cessió il·legal de treballadors, i els exconsellers d'Educació del PP María José Català i Alejandro Font de Mora de falsedat documental.”Isaura Navarro s’ha referit aquest dimarts al comunicat difós per la Diòcesi de València als mitjans de comunicació respecte a aquesta denúncia, assegurant que en aquest escrit la Diòcesi “reconeix que s’estava produint aquesta pràctica, una manera d’actuar que sabien que no tenia cap suport jurídic i que reconeixen que s’ha perllongat durant més de vint anys”. “Estem parlant de 22 treballadors de l’Església catòlica pagats durant tot eixe temps amb diners públics”, ha subratllat.“Ara –ha afegit la parlamentària- després de reconèixer el pecat ve la penitència, i per això, el que hauria de fer l’Església és, al més prompte possible, retornar eixos diners a les arques públiques, perquè són dels valencians i les valencianes”.Respecte a les explicacions de la Diòcesi sobre que els 22 treballadors es dedicaven a labors de formació, Navarro ha assegurat que “la qüestió no és a què dediquen el temps les persones que treballen per a les diòcesis, sinó que els diners públics no tenen perquè pagar treballadors de l’Església catòlica”. En aquest sentit, ha explicat que “hi ha una llei estatal que obliga les comunitats autònomes a retribuir el salari dels professors de religió, però no del personal de les diòcesis, eixa és la qüestió”.