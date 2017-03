Primera Setmana Ciclista Femenina al País Valencià amb motiu del Dia de la dona

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 15:00h

Les 162 ciclistes disputaran quatre etapes que tindran lloc a Vila-real, Gandia, Alacant i València

Presentació que es va fer a febrer a Gandia de la Setmana ciclista valenciana femenina.

Foto: FCCV URL curta



Etiquetes

Ciclisme, Setmana ciclista femenina



Javier Cid / València.



La primera Setmana ciclista valenciana femenina serà una prova dividida en quatre etapes que disputaran un total de 27 equips, entre ells 9 dels 15 millors del món, i la selecció estatal, que conformaran un gran grup de 162 corredores, de les quals 12 són valencianes. La ronda, que es celebra en la setmana del Dia de la dona, començarà el dia 8 a Vila-real, seguirà el 9 a Gandia, el 10 estarà a Alacant i el dissabte 11 de març conclourà a València.



València serà l'escenari de l'última etapa amb un circuit tancat al qual es faran 4 voltes de 24 quilòmetres fins a completar els 96 totals. Es tracta de la primera ronda per etapes femenina que es disputa al País Valencià. Únicament hi ha un precedent a nivell estatal amb l’Emakumeen basca.



En la darrera etapa, la disputada pels carrers del cap i casal, l’eixida i la meta estaran instal·lades al carrer de les Moreres i les corredores hauran de pedalar fins al Saler, i tornar en direcció a Castellar-l'Oliveral, per creuar de nou el riu Túria cap a la Punta, enllaçar amb l'avinguda d’Antonio Ferrandis i tornar a la línia d'arribada pel carrer de les Moreres. L'etapa començarà a les 13.30 hores i, encara que és totalment plana, comptarà amb l'al·licient de ser la que decidisca la classificació general final i, a més, tindrà dos esprints intermedis bonificats que poden marcar la diferència.



Hui tindrà lloc la presentació dels 27 equips participants a la I Edició de la Setmana Ciclista Valenciana. L'acte es desenvoluparà als jardins de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós de Gandia. Alguns dels equips destacats són l’Alé Cipoliini italià, el Cervelo-Bigla alemany, el Wiggle High5 anglès o l'Astana Women-s Team.