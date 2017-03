L'UJI fa visibles les dones autores en una iniciativa editorial pionera a l'Estat

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 15:15h

L'editorial de la Universitat Jaume I (UJI) ha actualitzat les normes de citació bibliogràfica, fent que a partir d'ara s'haja d'emprar el nom complet, i no sols les inicials, per així fer més visibles les dones autores. Aquesta iniciativa editorial, pionera a nivell estatal, dóna compliment al II Pla d'Igualtat de l'UJI (2016-2020) en el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Dona.El Servei de Comunicació i Publicacions, departament que inclou l'editorial universitària, ha pres aquesta decisió en col·laboració amb la Unitat d’Igualtat i amb l’assessorament tècnic de la Biblioteca.La responsable editorial de l’UJI, Carme Pinyana, argumenta que la modificació pionera de criteris per a la presentació d’originals “implica l’adopció de les directrius d’elaboració de bibliografies recollides pel manual d’estil del format Chicago autor-data, després d’haver fet un estudi de les opcions emprades internacionalment, gràcies a la col·laboració de la Biblioteca”. L’objectiu d’aquest canvi, en opinió de Pinyana, “respon al compromís del nostre servei de fer més evident el nom propi de les persones autores i, alhora, contribuir a la implantació del II Pla d’Igualtat, que advoca per promoure la visibilitat de la producció de les dones, en aquest cas, els llibres”.Per la seua banda, el cap del Servei de Comunicació i Publicacions, Francisco Fernández Beltrán, destaca que la comunicació “mai no és neutral i, en aquest cas, hem volgut prendre partit de manera conscient per a millorar la visibilitat de les dones que difonen el seu coneixement a través dels llibres”.La directora de la Unitat d’Igualtat de l’UJI, Mercedes Alcañiz, destaca també que “en el curs de doctorat hem introduït l’assignatura Investigació i Perspectiva de Gènere i cada dos anys organitzem el Congrés Investigació i Gènere on donem uns premis a la millor tesi doctoral, tesi de màster i TFG”.“El format Chicago autor-data és un estàndard que es fa servir des de fa molts anys arreu del món en entorns acadèmics i científics, que es pot aplicar en qualsevol disciplina: ciències, humanitats, economia, dret, etc”., afirma la cap de secció de la Biblioteca de l’UJI, Paloma Garrido. Alhora, “serveix per a referenciar qualsevol font d’informació, com ara un llibre, un article o una pàgina, però també una conversa o un missatge de correu electrònic”, subratlla.