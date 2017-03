La campanya 'Valencià per la igualtat’ arriba a 27 municipis

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 00:00h

Un total de 27 municipis valencians han decidit fer un pas endavant per tal d’emprar un llenguatge inclusiu entre els treballadors de les administracions locals, per la qual cosa s’han adherit a la campanya ‘Valencià per la igualtat’ impulsada per la Diputació de València i la Conselleria d'Educació i Cultura.La campanya consisteix en l'edició de cartells d'ús col·lectiu i targetes de lectura individual amb 10 recomanacions per a usar “un llenguatge igualitari , i pretén incorporar la presència de les dones en els textos, amb un llenguatge senzill, clar i entenedor”, indiquen els responsables de la campanya. Encara que està dirigida a treballadors de l'Administració, la campanya és també molt útil per a entitats, associacions i ciutadania en general.La campanya ‘Valencià per la igualtat’ està integrada en la programació del Dia Internacional de la Dona d’Aldaia que enguany, sota el lema ‘Liderar sent dona’, “vol fer un pas més en les polítiques d'igualtat que desenvolupa l'Ajuntament”. “Ser conscients de les discriminacions és un pas. Aconseguir mesures reals que eradiquen la desigualtat un altre. Començar pel llenguatge, un pas més”, assegura el Consistori en un comunicat.Llenguatge i societat s’influeixen mútuament ja que és el llenguatge el que, per mitjà dels seus significats, crea valors, idees, pautes de comportament, que són interioritzats per les persones.“Per això s’ha de tindre cura amb els termes o paraules que es fan servir, ja que aportaran unes idees o conceptes i no uns altres”, segons els impulsors d’aquesta campanya. En aquest sentit, tant en el valencià com el castellà s'ha normalitzat l'ús de les formes masculines per fer referència a persones i col·lectius de manera genèrica, un fet que ha comportat discursos “en què les dones no són presents”.“Mitjançant aquesta campanya i per tal d'evitar el sexisme en el llenguatge, s'ofereix a la comunitat un recull de possibles solucions per garantir la igualtat en aquest camp, adaptant la llengua inclusiva a les necessitat dels nostres temps”, conclouen els impulsors.