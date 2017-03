Una adaptació del 'Pokemon Go' per gaudir de les Falles

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 17:15h

“És el primer projecte en què apliquem aquesta tecnologia, i com millor que fer-ho per a promocionar una festa tan assenyalada i nostra com les Falles. També volíem d'alguna forma celebrar la recent declaració de les Falles com a Patrimoni de la Humanitat”, segons ha explicat per a La Veu Daniel G. Blázquez, cofundador de ‘No Spoon Lab’.



Amb aquesta aplicació els creadors volen, d'una banda “comprovar l’efectivitat d’aplicar la ludoficació en un sector tan important a Espanya com és el turisme”, i a més, per als patrocinadors i negocis col·laboradors també representa una “oportunitat única per a destacar en un món on les noves tecnologies són cada vegada més importants”.



Entrant en matèria, aquesta nova proposta, Falles Play&Go, permet que els jugadors utilitzen els seus mòbils per a superar missions geolocalitzades que estan situades estratègicament en monuments fallers o llocs claus de la ciutat, per a aconseguir punts i competir per regals visitant Falles, mitjançant jocs de realitat augmentada, que funcionen amb la mateixa tecnologia que empra Pokemon Go, que ha sigut un fenomen mundial amb 500 milions de descàrregues.

Mapa. Imatge: 'No Spoon Lab'.



A més, l'aplicació ofereix al visitant diferent informació turística relacionada amb les Falles com la localització dels monuments, fotos, descripcions i esdeveniments destacats. Fins i tot, poden valorar els monuments i deixar comentaris dels seus favorits.



El joc és gratuït i està disponible



Aquest és un projecte sense ànim de lucre del laboratori tecnològic ‘No Spoon’ per a València, patrocinat per l’ESAT i Dacsa, i en el qual col·laboren diversos negocis i agrupacions valencianes per a oferir regals als jugadors, tals com telèfons intel·ligents, consumicions gratis, etc.



A, més cal destacar que Falles Play&Go va ser finalista en el concurs estatal d'aplicacions turístiques de FITUR, cosa que va ser “molt important per poder mostrar el projecte al costat de personalitats destacades com l'alcalde de València, el regidor de Cultura Festiva o la fallera major, i donar-ho a conèixer a nivell nacional”, relata Blázquez.



‘Play&Go’ ludofica qualsevol destinació



Però Falles Play&Go, és sols una adaptació concreta del producte que aquesta empresa ofereix, el

Faller i fallera de Falles Play&Go. Imatge: 'No Spoon Lab'.



La ludoficació aplica la mecànica relacionada amb el joc en un altre context per a incitar un comportament determinat, en aquest cas, ‘No Spoon Lab’ ho aplica al turisme. Les aplicacions que empren aquesta manera d'interactuar generen viralitat en xarxes socials i entre els mateixos visitants. A banda, ofereixen també la possibilitat de connectar directament amb els visitants.



En paraules de Blázquez, aquesta és “una estratègia en la qual s'apliquen mecàniques de joc a sectors o tasques per a fer-les més divertides i motivadores, i que ha aconseguit resultats molt positius en àrees com l'educació o en la productivitat de les empreses”.



Les aplicacions per a mòbil creades amb aquesta tecnologia es poden personalitzar amb mapes i missions, i utilitzar com una eficaç eina de màrqueting. És l'evolució de les aplicacions turístiques i una finestra oberta per als assistents de qualsevol esdeveniment, directament en el mòbil.



Els seus creadors, per explicar millor la ferramenta, proposen el següent exemple: un turista pot visitar París mentre resol el robatori d'un quadre en el museu del Louvre. El joc li proporcionarà les pistes necessàries per a resoldre-ho, mentre recorre els principals punts turístics (o patrocinats) i descobreix la ciutat.



Empresa experta



‘No Spoon’ és un laboratori tecnològic fundat pels emprenedors Carles Pons i Daniel G. Blázquez, amb més de 15 anys d’experiència en la indústria del videojoc i que està especialitzat en el desenvolupament de projectes innovadors capaços de generar noves start up d’èxit. Des de la seua fundació a l’estiu de 2016, han desenvolupat diversos projectes en associació amb altres emprenedors, en sectors com els eSports, els joguets, el turisme o l’educació.



Estan ubicats en





