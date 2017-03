Puig defensa la fundació d’Orengo perquè ‘no és ni cap xiringuito ni cap muntatge’

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 17:30h

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat no entendre la polèmica sorgida entorn del finançament de la Fundació CICAL, promoguda pel dirigent socialista José Manuel Orengo, ja que "no és cap xiringuito ni cap muntatge", sinó que sorgeix d'un acord per unanimitat a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a “fer una espècie d'institut tecnològic de l'àmbit local” amb el suport de les cinc universitats públiques valencianes.A preguntes dels mitjans de comunicació després de visitar el Museu de l'Artista Faller de València, Puig ha remarcat que “si es presenten projectes que són positius poden tenir suports, i si no, no en tindran”.“Estem parlant de maccarthisme? La persona que està ací és la que ha decidit l’FVMP. Jo per descomptat no he decidit res respecte a aquesta fundació, i res és res”, ha conclòs.Després de la renúncia del diputat provincial de Compromís Emili Altur a pertànyer a la fundació per la pressió del seu propi partit, el cap del Consell ha assegurat que cap representant d'aquesta formació li ha traslladat “cap malestar”.