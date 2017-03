La ‘joia’ dels festivals ompli València de música contemporània

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 00:00h

La 39a edició d’Ensems i la 29a edició de trobades de composició musical dóna encara més protagonisme als autors i intèrprets valencians

El Palau de la Música, el Centre del Carme, el Palau de les Arts, la sala SGAE i els conservatoris són les seus del festival que se celebrarà del 5 d’abril al 23 de juny.

Sixto Ferrero / València



La 39a edició d’Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, que se celebra junt amb la 29a Trobada de Composició Musical, ha esdevingut el festival de musica contemporània més antic de l’Estat espanyol. És, doncs, un esdeveniment “consolidat” que en aquesta edició dóna encara més protagonisme als intèrprets i compositors valencians. Però Ensems és molt més que això. Per a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, aquest festival públic representa “una de les joies”, segons el criteri del secretari de Cultura, Albert Girona.



La 39a edició ha estat configurada per la direcció adjunta de l’Institut Valencià de Cultura, “gent de la casa” de la subdirecció de Música i Cultura Popular, de manera que enguany tampoc hi ha a figura de director artístic, una responsabilitat que en el futur sí que es vol recuperar per “lògica”, a parer de Girona, perquè “desenvolupe un projecte de direcció artística i li done un segell propi i visibilitat” a l’Ensems. Així, enguany comptaran amb 150.000 euros de pressupost, dels quals l’Estat espanyol, a través de l’INAEM, n’aporta 50.000. L’Ensems és “l’únic” festival valencià de música contemporània que rep suport estatal, com així va fer constar el secretari autonòmic preguntat per La Veu sobre el “menyspreu” que va denunciar fa unes setmanes el diputat de Compromís Joan Baldoví.



Sobre aquesta qüestió, Girona va explicar que s’ha arribat a un acord amb tots els parlamentaris valencians al Congrés espanyol per a crear una mena de “lobby” per a demanar majors “inversions i subvencions” del Govern espanyol a la cultura valenciana, atés que Ensems ara rep 50.000 euros −abans n’eren 40.000−, a banda de la col·laboració econòmica amb les Arts i amb el Consorci de Museus.





Vicent Ros, Albert Girona, Glòria Tello i Pep Llopis.



L’Ensems serà d’entrada lliure, excepte els concerts de l’Orquestra de València al Palau de la Música, que torna a ser la seu principal. Les cinc propostes d’art sonor es faran al Centre del Carme i les cinc adreçades al públic infantil i juvenil, una de les principals novetats que “relliga” amb els objectius del Fes Cultura, tindran lloc al Palau de les Arts. A més a més, s’han inclòs, per primera vegada, concerts amb alumnes del Conservatori de Velluters (València) i del Conservatori Superior de Música de València. Aquestes novetats en la programació tracten de pal·liar una “assignatura pendent de la política cultural”, va explicar Girona, com és “mantenir el públic i generar-ne de nou”. No obstant això, l’anterior edició va batre rècords d’assistència amb una mitjana de 250 persones per concert.



“Fer patrimoni”



Quan pensem en patrimoni, tothom pensa en coses antigues o tradicionals, “que ho són”, però la creació musical actual valenciana “també ho és”, va reblar Girona. Per tal de fer patrimoni musical valencià, Ensems comptarà per primera vegada amb la participació de la Banda Municipal de València, que estrenarà Cantos atávicos de José Miguel Fayos, una obra que pretén mostrar una “retrospectiva a la memòria de Blasco Ibáñez”, segons va explicar el seu compositor, alhora que manté “elements” que homenatgen la més que centenària banda municipal. També debutarà en l’Ensems l’Orfeó Valencià i el nombre d’intèrprets valencians s’elevarà fins a 18, amb un total de 6 encàrrecs, 13 estrenes absolutes i 5 estatals.



El Palau, molt més “obert”



El Palau de la Música torna a ser la seu principal de l’Ensems, ja que a la sala Iturbi i a la de cambra (sala Rodrigo), se celebraran 16 concerts. La implicació del Palau amb el festival es veu així “reforçada” ja que, com va explicar la seua presidenta, Glòria Tello, l’esdeveniment “entronca” amb la idea del Palau Obert. Una obertura que en el cas de la música contemporània és un dels objectius de l’auditori, com va manifestar Vicent Ros, qui va destacar la “col·laboració” entre institucions públiques (IVC, Ajuntament, l’INAEM), que ara per ara “porta el camí que toca per a optimitzar recursos i aprofitar sinèrgies”.



El 5 d’abril s’iniciarà doncs, al Palau, el festival amb el concert del Brouwer Trio. El 7 apareixerà l’Orquestra de València (OV) sota la direcció del valencià Rubén Gimeno i el 19 d’abril, Frames percusión. El 26 d’abril actuarà el Grup Instrumental de València amb direcció del seu titular, Joan Cerveró. Els alacantins de l’Akra Leuka Ensemble passaran pel Palau el 3 de maig, mentre que el 5 d’aquest mes tindrà lloc un nou concert de l’OV amb direcció de Carlos Garcés i l’estrena d’Afectuosament, una obra d’encàrrec al músic experimental Llorenç Barber.





Intèrprets, directors i compositors amb els organitzadors d'Ensems.



El 10 de maig arriben els txecs de l’Ensemble Opera Diversa, que debuten amb el director valencià Robert Ferrer. Pel Palau també passaran els luxemburguesos de la United Instruments of Lucilin, i el 12 de maig actuaran els Quatuor Diotima. El 17 de maig tornen els valencians de l’Ensemble Estudi Obert amb direcció d’Andrés Valero i el 24 de maig ho farà el Trio Feedback.



El 28 de maig serà un dia important en la programació del festival, ja que per primera vegada en els quasi 40 anys d’Ensems la Banda Municipal de València participarà sota la direcció del seu titular, Fernando Bonete, per estrenar Cantos atávicos de Fayos-Jordan juntament amb un programa quasi inaudit en els concerts de la “mare de totes les bandes” ja que, a més de l’encàrrec del mestre de Xella, s’hi interpretaran també obres de Tamarit, Llácer-Pla i Carles Santos, i tot en un concert gratuït.



El 8 de juny actuaran els catalans del Nou Ensemble i el 21 ho faran els valencians de Plaerdemavida Ensemble amb l’estrena de tres encàrrecs d’Ensems; l’endemà, 22 de juny, arriba la proposta dels Nordic affect i el 23 tancarà el festival l’OV amb el debut en la direcció del valencià Òscar Colomina al costat del clarinetista valencià Joan Enric Lluna.



Ensems torna a ser Ensems



Durant les darreres dècades s’ha denunciat des d’àmbits creatius que el festival degà havia anat arraconant l’art sonor i les propostes musicals que s’allunyen dels auditoris i dels ritus. La passada edició, Edu Comelles va exercir de director artístic per aportar a l’Ensems la part sonora que paulatinament havia anat perdent. En aquesta 39a edició, Comelles torna a ser el responsable de les cinc propostes d’art sonor que s’imbriquen dins la programació i que se celebraran novament al Centre del Carme. D’aquesta manera, i com ha fet veure un dels creadors del festival, el músic i creador Llorenç Barber, Ensems torna a ser Ensems.



El 6 de maig tindrà lloc la primera proposta a càrrec de Clara de Asís i Persona & Lorenza di Calogero. El 13 de maig seran Álex Mendizábal i Giovanni Lami els responsables del concert i de la instal·lació sonora que ocuparà la sala Dormitori del nou Centre d’Art Contemporani en què s'està convertin” el Centre del Carme. El 20 de maig torna la música electrònica amb Javier Piñango i Juan Antonio Nieto i Alozeau que continuarà fins el 27 de maig, en aquest cas amb l’”Ambient”, a càrrec de Rauelsson i Tatu Rönkkö i l’acordionista valenciana Isabel Latorre.



El 4 de juny torna l’art sonor amb Camille Norment Trio i l’electrònica amb Santiago Latorre i Carlos Maria Romero.



Els músics als concerts



Un dels problemes del consum de música rau en el fet que els músics no consumeixen música en viu. No van als concerts. Per això, aquesta edició d’Ensems ha creat com a novetat el X Ensems amb una programació ideada per a fer arribar la creació sonora i la música contemporània al públic infantil i juvenil, però també per a “acostar els músics als concerts”, com ha recalcat el secretari de Cultura.



El Palau de les Arts acollirà l’estrena de La màquina interestelar, creada per Adolf Murillo, Maria Elena Riaño i Noemy Berbel. Debutarà l’Orquestra Soundcool, formada per alumnes de Secundària i Primària, amb dispositius mòbils i la col·laboració de l’improvisador Josep Lluís Galiana i del videocreador Stefano Scarani.



Pel Palau de la Música passarà l’Antara Ensemble dins d’aquest X Ensems, concretament el 9 d’abril, mentre que, també com a novetat, el Conservatori de Velluters acollirà, el 31 de maig, el concert dels alumnes del pianista Bartomeu Jaume, els quals confrontaran els Preludis de Chopin amb obres de nova creació que revisen les obres “antigues”. Aquest concert es podrà veure també el 2 de juny, en aquest cas amb el pianista Carles Marín. El 7 de juny, debutarà l’Orfeó Valencià al Conservatori Superior de Música de València amb la col·laboració de diferents docents i sota la direcció del titular Francesc Valldecabres. A més a més, es farà l’estrena absoluta del compositor valencià Francisco Coll.



El debat al voltant de...



La música és escolta i reflexió. Per tal de parlar sobre música i debatre al voltant del fet sonor i musical, la sala SGAE de València torna a acollir la Trobada de Composició Musical amb dues taules redones. El 25 de maig, tres compositores, Claudia Moreno, recent guanyadora del seu segon Grammy, Pilar Jurado i la compositora i acordionista Isabel Latorre, debatran sobre “Les dones en la creació musical contemporània”. La xerrada estarà moderada per la violinista de l’OV i especialista en música contemporània Jenny Guerra.



Finalment, el 26 de maig, Pascal Gaigne, Ramón Paus i Alberto Iglesia debatran al voltant de la “Banda sonora i música actual” per a buscar “el pont entre dos disciplines que tenen una relació ignorada a hores d’ara”, com així ho ha valorat Pep Llopis.



Les entrades als concerts són lliures fins a completar l’aforament i cal retirar-les a la consergeria de CulturArts de dilluns a divendres de 9 a 15h.