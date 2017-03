Na Jordana, la Malva d’Alzira i el Mocador de Sagunt tenen els millors llibrets de Falles

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 20:15h

Cent vint-i-cinc comissions han participat en aquesta edició en què Educació ha incrementat els premis fins als 60.000 euros

CEICE, Falles



RedactaVeu / València.



Aquest dimarts, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Política Lingüística, ha resolt concedir els premis de la Generalitat Valenciana a la promoció de l'ús del valencià en els llibrets de Falles 2017, guardons que han recaigut en la Falla Na Jordana de València, la Falla Plaça de la Malva d’Alzira i la Falla Penya el Mocador de Sagunt.



Convocats des de 1993, en la convocatòria d'enguany han participat 125 comissions falleres de diferents municipis valencians i s'han concedit un total de 70 guardons, els imports dels quals oscil·len entre els 4.000 euros del primer premi i els 300 euros que reben els últims 10 premiats. Cal assenyalar que, per a aquesta edició, la conselleria havia incrementat un 38,7% les ajudes respecte de l’any passa i, per tant, s’hi han destinat un total de 60.000 euros.



Així, segons informava la conselleria a través d’un comunicat, el primer premi d'aquesta edició ha recaigut en l'Associació Cultural Fallera Na Jordana de València, mentre que el segon premi ha sigut per a la Falla Plaça de la Malva d'Alzira i el tercer premi l'ha obtingut la Falla Penya El Mocador de Sagunt.





Jurat dels premis a millor llibret de Falles de 2017.



El jurat ha destacat “l'excel·lent qualitat” dels llibrets presentats, així com la “gran diversitat d'estil, la presentació, la creativitat, l'originalitat”. Quant als criteris tinguts en compte en la valoració dels treballs, destaca la qualitat de l'edició, els continguts literaris, l'extensió del text escrit en valencià, la difusió dels llibrets i la publicitat en valencià.



Els premis es lliuraran al Palau de les Arts el pròxim divendres 10 de març a les 16.30 hores, en un acte al qual assistiran la fallera major de València i la seua cort d'honor.



