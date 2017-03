El periodista Adolf Beltran i El Camí guanyen el XVIII Premi Vicent Ventura de la UV

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 10:30h

El periodista i escriptor Adolf Beltran i la ruta de senderisme cultural El Camí són els guardonats amb el XVIII Premi Vicent Ventura, instaurat per la Universitat de València el 1998 per a honorar la memòria del periodista, polític i lluitador cívic mort en 1998. El premi, que consisteix en una escultura de Sebastià Miralles, es lliurarà el 25 d’abril, a les 19 hores, a l’Aula Magna del Centre Cultural la Nau de la Universitat de València.Aquest reconeixement s’atorga a persones o col·lectius “que s’han distingit per la seua trajectòria cívica i de compromís amb la cultura i la llengua catalanes”.Adolf Beltran Català fou membre del consell de redacció de la revista de literatura Cairell. Va treballar al periòdic de València Noticias al Día i al setmanari El Temps, de la redacció fundacional del qual en va formar part. Del 1986 al 2015 va treballar en el diari El País i fou també responsable, a València, del suplement cultural ‘Quadern’. Actualment és responsable de l’edició valenciana d'eldiario.es. Ha publicat les novel·les No digues adéu (1989), Les llunes de Russafa (2005), que fou premi Joanot Martorell, i Estribord (2015). En el camp de l’assaig, és autor dels llibres Un país possible: Identitat valenciana i modernització (1994) i Els temps moderns: societat valenciana i cultura de masses al segle XX (2002).La seua bibliografia inclou també treballs periodístics com els llibres d’entrevistes Vicent Ventura, converses amb un ciutadà (1993) i Emili Tortosa, converses amb un directiu compromés (2009). L’any 2005 va publicar el llibre reportatge La València lletja.És autor del volum Ramon Lapiedra: La raó cívica (2002); del llibre de text, en col·laboració amb Gemma Lluch i Montserrat Ferrer, Notícies, disseny i redacció de premsa (2000), i de la coordinació i edició d’un volum dedicat a la correspondència que Joan Fuster va mantenir amb Vicent Ventura i Josep Garcia Richart (2002). També és col·laborador en revistes com L’Espill, Caràcters o L’Avenç, entre d’altres.El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana i que permet conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i la gent de cada terra. Està pensat per a tots els públics, ja que cadascú es pot fer les etapes a mida.El Camí es va iniciar el 2003 i consta de vora 4.750 Km (camí troncal o principal, senyalitzat amb la marca vermella), més els brancals que aprofundeixen en la resta de municipis de cada comarca (marca groga) i que van creant-se progressivament.