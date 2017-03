Villena reclama 'justícia' a la Diputació d'Alacant a l'hora de concedir les subvencions

Dijous, 9 de març de 2017 a les 00:00h

Villena ha dit prou. Per tercer any consecutiu la Diputació d’Alacant, presidida pel popular César Sánchez, ha deixat l’Ajuntament de la localitat fora del Pla de Cooperació d’Obres i Serveis.Després de conèixer-se la resolució d’aquest pla de la Diputació d'Alacant, l’alcalde, Francisco Javier Esquembre, ha confirmat que amb la decisió de la corporació provincial no es podrà subvencionar la construcció de l'Atri 3 de nínxols en el Cementeri Municipal.El primer edil villener ha mostrat públicament el seu malestar per ser el tercer any consecutiu que Villena queda fora d'aquest programa de subvencions provincials. “Nega un dret a la ciutadania sense que hi haja cap motiu d'exclusió”, ha exclamat.Des de Villena s'havien sol·licitat 332.000 euros per a la construcció de l'Atri 3 del Cementeri, valorat en 604.000, dins de les bases marcades que posa com a límit de subvenció el 55% del total del projecte a desenvolupar. “Hi ha municipis amb quantitats sol·licitades més altes que han sigut concedides i han entrat municipis que no compleixen amb algun dels requisits”, ha manifestat l'alcalde.L'any 2015, l'Ajuntament de Villena va sol·licitar la subvenció per a la construcció de la segona fase del Conservatori de Música, la qual li va ser denegada. El passat any es va sol·licitar el projecte de construcció de l'Atri 3 del Cementeri Municipal, que incloïa un espai obert al costat del bloc de nínxols, projecte que també va ser denegat.L'alcalde de Villena ha mostrat el seu desgrat públicament, “ens van dir clarament que havíem de repetir el projecte enguany, ja que es valorava per a les concessions la repetició de projectes”. El projecte va ser adaptat als nous requisits de sol·licitud, els quals passaven de finançar el 65% a finançar el 55% dels projectes, però tampoc ha servit perquè la Diputació incloguera Villena.Escambre ha recordat que l'ajuntament construeix nínxols cada dos anys i ha lamentat que municipis amb projectes que superen el milió d'euros hagen sigut inclosos en el Pla General d'Obres i Serveis. Segons Esquembre, “municipis de població similar o superior a la de Villena han entrat i ens sembla una injustícia que nostra ciutat no haja rebut la subvenció de Diputació en tres anys”.Des de l'Ajuntament de Villena s'anuncia que s'avançarà en aquest recurs per a reclamar per l'exclusió injustificada de Villena, la qual, segons ha deixat entreveure Esquembre, podria ser per motius partidistes.