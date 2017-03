Turisme s'alia amb bloguers valencians de viatges per a reforçar l'estratègia de màrqueting

Diumenge, 12 de març de 2017 a les 00:00h

L'Agència Valenciana del Turisme ha reforçat la seua estratègia de màrqueting i promoció en línia a través de la col·laboració i suport amb bloguers de viatge valencians, ja que "la seua influència és cada vegada més rellevant, enriqueix i dóna valor a la nostra oferta".El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ho va explicar durant la presentació de la nova associació ‘Comunitat Valenciana Travel Bloggers en Invat·tur’, que compta amb 53 bloguers valencians l’objectiu dels quals és mostrar i relatar experiències turístiques en diferents racons de tot el País Valencià.Sobre aquest tema, ha indicat que la majoria de blogs són de turistes de motxilla o de viatgers en família, sobretot amb xiquets. Però també els hi ha dirigits als qui viatgen en parella o sols, entre uns altres.El titular de Turisme ha afirmat que "la influència dels bloguers de viatge i les sinergies que generen amb els agents del sector a partir de la difusió dels seus continguts de qualitat reflecteixen l'auge d'aquesta tendència".En aquesta línia, ha afegit que la figura del bloguer "enriqueix" i "dóna valor" a allò diferenciat i singular de l'oferta valenciana, a més d'atorgar "pluralitat" i "credibilitat" al sector turístic.Colomer ha posat l'accent que l'estratègia del departament de Turisme ve a "convergir" amb aquest tipus de fenòmens, especialment en l'era digital, on "necessitem créixer en la capacitat de generar un relat, un branding de destinació, i és ací on el món dels bloguers és fonamental per a canalitzar i distribuir les idees", ha conclòs.Els bloguers valencians s'han unit sota la mateixa associació i en tan sols uns mesos compten ja amb 53 membres que es dediquen a explicar les seues experiències en diferents viatges.Entre els requisits que demanen als associats està que siguen residents al País Valencià, o que siguen "valencians pel món". A més, una de les premisses que necessiten que es complisca és que es publique contingut amb certa periodicitat.