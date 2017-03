El president Puig anuncia un pla per a formar docents en llengües

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 12:30h

El president Ximo Puig ha anunciat aquest dimecres en les Corts l'engegada per al curs que ve d'un pla de xoc per a formar professors en llengües que comptarà amb 5.260 places en anglès, 1.540 en valencià i 1.500 per a formació a la carta en les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI). L’objectiu és garantir “l'aplicació efectiva del decret de plurilingüisme” i “generar noves oportunitats de formació” perquè, a parer seu, el País Valencià “està perdent coneixement en idiomes i oportunitats”.Puig ha fet aquest anunci en la sessió de control de les Corts Valencianes en ser preguntat per la síndica del PP, Isabel Bonig, sobre com valora el decret pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu que la dirigent popular l’haja qualificat de “sectari i xantatge” perquè “suposa coartar la "llibertat d'elecció dels pares”.Puig ha defensat que la norma cerca aconseguir que tots els xiquets valencians dominen per igual l'anglès, el castellà i el valencià, cosa que “vostès no van aconseguir”, li ha etzibat a Bonig.En la seua intervenció, el cap de l’executiu valencià ha comentat que fa uns dies va llegir en un mitjà de comunicació l'opinió d'una mare d'Alacant que deia que encara que la seua llengua era el castellà “es negava a acceptar que els seus fills arrossegaren la manca que ella tenia de no saber valencià”. Per açò, ha reivindicat que el model educatiu del Consell pretén millorar la qualitat educativa i oferir igualtat d'oportunitats per a tots. En aquest sentit, el cap del Consell ha puntualitzat que actualment el 99,5% de la població valenciana domina de forma oral el castellà, mentre que un 30% domina el valencià i solament un 6,6 %, l'anglès. “Per a revertir aquesta situació, aquesta proposta de model, que està avalada per estudis i per la realitat, significa garantir que els xiquets entenguen, parlen i escriguen els tres idiomes”, ha insistit.Així, ha defensat que, atès que la realitat al País Valencià demostra que de moment no tots els xiquets saben les tres llengües, es pretén “superar la falta d'oportunitats dels xiquets de saber anglès”. “Aquest model acaba amb alumnes de primera i de segona. Ara millorarem la qualitat de l'educació i de llengües. La llibertat no s’està qüestionant, sinó el fracàs estrepitós d'un model que ens ha portat fins a ací”, ha remarcat Puig.Al final del debat sobre aquesta qüestió, han intervingut el conseller d'Educació, Vicent Marzà, i la diputada del PP Beatriz Gascó. Aquesta última ha criticat que el Consell haja utilitzat diners per a fer cartells educatius en els quals promou actes dels Països Catalans, a la qual cosa Marzà li ha retret que el PPCV “ha rescatat fantasmes” i el Govern del Botànic, "persones". “Parlen de xantatge i açò és perquè totes les famílies que volien saber anglès havien d'anar a la privada i per açò nosaltres oferim drets i oportunitat i vosaltres privilegis. El PP, xantatge i peatges; i el Botànic, drets i oportunitats per a tots”, ha sentenciat el conseller.La síndica del PP valencià, Isabel Bonig, ha criticat el decret i “l’intervencionisme i sectarisme” en matèria educativa del Consell, alhora que ha recriminat Puig que el Govern del Botànic intente identificar el PP com un partit que ataca el valencià. “Vostès solament governen per a una part dels valencians”, ha lamentat la portaveu popular, qui ha reivindicat que durant l’anterior Govern autonòmic del PP el nombre de joves que estudiaven en valencià es van incrementar en més d'un 200%.“Per què tenen tanta por a la llibertat d'elecció dels pares i a la igualtat d'oportunitats?”, ha preguntat Bonig a Puig per a criticar, tot seguit, que el Consell cerca “crear alumnes de primera i de segona”, a la qual cosa el president ha demanat que no es continue “enfrontant a la llengua” perquè açò "no és raonable”. “Vostè està ancorada en l'extrema radicalitat i açò no és bo. Tots els xiquets tindran oportunitats de saber anglès, cosa que vostès no van aconseguir”, li ha contestat el president de l’executiu valencià.