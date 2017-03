Detingut per estafa un valencià que demanava diners per a tractar-se de 2.000 tumors

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 13:00h

La Policia també ha detingut els seus pares a la Pobla de Vallbona per delictes de blanqueig de capitals, estafa i apropiació indeguda



EP / Redactaveu / La Pobla de Vallbona.



Agents de la Policia Nacional han detingut, en la localitat de la Pobla de Vallbona (el Camp de Túria), Paco Sanz, un valencià de 46 anys afectat per la síndrome de Cowden i que demanava diners per a tractar-se de la seua malaltia, que assegura que li provocava 2.000 tumors.



Segons han informat fonts policials a Europa Press, a més de Paco Sanz, la Policia ha detingut també els seus pares. Els agents els atribueixen delictes de blanqueig de capitals, estafa i apropiació indeguda. Les recerques es van iniciar en la comissaria de Puente de Vallecas (Madrid), segons les mateixes fonts.



En les xarxes socials, Paco Sanz sol·licitava ajuda per a rebre tractament perquè assegurava que patia la síndrome de Cowden. "Aquesta malaltia m'ha generat prop de dos mil tumors. No obstant açò, intente fer el meu dia a dia el més normal possible. He esgotat els meus recursos i els de la meua família per a pagar el tractament. Les autoritats m'ignoren", proclama en el seu compte de Facebook.



Així mateix, assegurava que feia "tot el possible per salvar la meua vida i l'única opció experimental està als EUA. Gràcies a persones com tu podré seguir amb el tractament, potser guarir-me o, fins i tot, potser que es trobe una cura que puga ajudar uns altres", afegeix.



També demanava ajuda a través de missatges a un número de telèfon i de www.ayudapcasosanz.com. A més a més, l'Associació Paco Sanz per a la Recerca de la Síndrome de Cowden Espanya oferia a col·legis, col·lectius d'empreses, hospitals o grups, xarrades sobre superació "i mai donar-te per vençut davant els problemes de la vida".



En un post en el seu compte de Facebook del passat 12 novembre, escrivia que cada segon que passava a Espanya "és un segon menys per a poder guarir-me". "Solament demane que, per favor, entre tots m'ajudeu, que m'ajudeu a mi i a moltíssimes altres persones a seguir tenint esperança i a veure que la vida és meravellosa... Però la meua no pot anomenar-se vida", expressava.



A continuació, es preguntava "quin millor regal que rebre vida" i afegia: "No vull luxes, solament vull viure... Entre tots podeu ajudar-me a viure, amb un euro regalaràs un segon de vida. Fes que el meu Nadal vinga carregat d'esperança i, prompte, molt ràpid, puga dormir sense por a no despertar i a convertir-me en un àngel més".



Sanz va començar a aparèixer en els mitjans de comunicació en 2011 per a explicar la seua història com a afectat per la síndrome de Cowden, una malaltia genètica que li ha provocat més 2.000 tumors en tot el seu cos. Ja en aquelles dates explicava que, davant la falta de solucions a Espanya, va decidir marxar als Estats Units per a participar en un assaig clínic amb rapamicina i demanava ajuda per al tractament perquè no tenia diners i havia hagut de vendre, fins i tot, la seua casa.