Polèmica a Alcalà de Xivert per commemorar el 8M amb un curs de cupcakes

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 14:45h

La celebració d’un curs de cupcakes a Alcalà de Xivert-Alcossebre amb motiu de les celebracions del Dia de la Dona Treballadora ha originat la polèmica en aquest municipi del Baix Maestrat.El regidor de Compromís en aquest Consistori, governat pel PP, ha presentat un escrit dirigit a l’alcalde del municipi, Francisco Juan, en què demana “la retirada de la programació” d’aquest acte del 8M previst a la localitat “per considerar-lo mal plantejat”. I és que, segons el regidor nacionalista Manuel Salvador, entre els actes previstos per commemorar el Dia de la Dona Treballadora hi figura un taller de cupcakes dirigit “només” a les dones. “No és mala idea fer un taller de cupcakes al poble, el problema és que es faça només orientat a les dones i en el seu dia. En ple segle XXI hauríem de tindre tots present la igualtat en capacitats entre homes i dones i oferir activitats i propostes que no segreguen ni fomenten estereotips”, apunta l'edil de Compromís Manel Salvador.Aquest diari s’ha posat en contacte amb l’equip de Govern municipal que presideix Franscisco Juan per conèixer la seua versió dels fets, des d’on han manifestat la seua “sorpresa” davant aquesta demanda presentada en el registre d’entrada ja que, han explicat, “aquest acte no l’organitza l’Ajuntament, sinó l’Associació de la Dona Gaspatxera”.“Aquesta és una entitat local de l’antiga associació de mestresses de casa a la qual, el Consistori, com a altres entitats locals, li brinda cobertura deixant-li un local per a dur a terme l’esdeveniment, que es publica en les xarxes socials municipals ”, han manifestat fonts pròximes a l’alcaldia de l’ Ajuntament d’Alcalà de Xivert-Alcossebre , format per 7 regidors del PP, 4 del PSPv, un de C’s i un de Compromís.“Ens hem quedat un poc parats davant l’escrit ja que aquests actes no els organitza l’Ajuntament” d’Alcalà de Xivert-Alcossebre, han indicat a La Veu una portaveu del Govern municipal, el qual sí que ha organitzat, segons han assenyalat, “una carrera solidària en la qual s’anima les dones a participar i els beneficis de la qual aniran destinats a l’associació contra el Càncer, a més d’activitats i xerrades contra la violència contra les dones”.