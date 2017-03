Sueca, Catarroja i Cabezo de Torres es disputaran el Certamen de Bandes de Cullera

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 15:30h

‘Theatrum’, de José Martínez Gallego, és l’obra obligada d’aquesta 70a edició que tindrà lloc el proper 23 d’abril

L'Ateneu Musical de Cullera actuant en el Certamen de Cullera de 2016. URL curta



Etiquetes

Certamen, Cullera



Sixto Ferrero / Cullera.



El Certamen de Bandes Ciutat de Cullera és una de les fites assenyalades dins el calendari bandístic valencià. El concurs obri la temporada de grans envits musicals al territori valencià i és, a més a més, el certamen amb aquestes peculiaritats, més antic de l’estat. Està emmarcat dins de les Festes Patronals de la població de la Ribera Baixa, i és també una de les celebracions més esperades i multitudinàries de la població. Aquesta 70a edició del certamen tindrà lloc el proper 23 d’abril, i com ja és habitual en els darrers anys, les bandes participants faran la seua actuació dins de l’Auditori del Mercat.



La Unió Musical de Catarroja (l’Horta Sud), l’Agrupació Musical Juvenil de Cabezo de Torres (Múrcia) i la Unió Musical de Sueca (la Ribera Baixa) són les tres bandes que participen en aquesta edició i que hauran d’interpretar com a obra obligada Theatrum, del compositor valencià José Martínez Gallego.







Així doncs, els de Catarroja i els de Cabezo de Torres faran la desfilada de bandes des les portes de la Casa consistorial fins als Jardins del Mercat per a posteriorment actuar a l’auditori a partir de les 11h. La Unió Musical de Catarroja, amb direcció de Miguel Ángel Navarro, interpretaran durant la desfilada el pasdoble Peña Viñaza de Mariano Puig, i posteriorment com a obra lliure El Jardín de Hera de José Suñer. Seguidament, l’Agrupació Musical Juvenil de Cabezo de Torres, amb direcció d’Andrés Pérez Bernabé, interpretaran durant la desfilada el pasdoble Ateneu Musical de Mariano Puig, mentre que com a obra lliure interpretaran Belkis, Reina de Saba de Respighi, amb transcripció d’Àngel Crespo.



L’audició vespertina (17h) començarà amb la desfilada, seguint el mateix procés que el torn matinal, de la Unió Musical de Sueca i les dues bandes locals, per a actuar després a l'Auditori Municipal, amb direcció de Miguel Ángel Ferrando. Desfilaran amb el pasdoble Los dos Adolfos de Martín Domingo, mentre que com a obra lliure interpretaran 1889 de José Salvador González Moreno.



Mentre el jurat delibere els guardons d’aquesta 70a edició, fora de concurs actuarà la banda simfònica de la Societat Ateneu Musical de Cullera, amb direcció del seu titular, Ferrer Ferran, que desfilarà amb el pasdoble Maestro Ravetto del mateix Ferran i actuaran interpretant Wait of the World de Stephen Melillo. A continuació, serà la banda simfònica de l’SMI Santa Cecília de Cullera qui, amb direcció del titular, Carlos Garcés, desfilarà amb el pasdoble Dolores Pedro d’Antonio Sánchez, mentre que tancarà l’actuació en el certamen amb Leonardo Dreams de Saül Gómez.



El jurat d’aquesta edició estarà presidit pel compositor de l’obra obligada, Francisco José Martínez Gallego, qui estarà acompanyat pels vocals Miquel Rodrigo i Tamarit i José Manuel Aceña.