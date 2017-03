Dimecres, 8 de març de 2017 a les 16:15h

L’Àrea de la Dona de La Unió de Llauradors i Ramaders considera el Dia Internacional de les Dones “no solament com un acte de celebració, sinó de reivindicació”, ja que la situació de les dones del món, apunta, “segueix estant en desigualtat i cal reivindicar la necessitat de lluita contra la violència contra les dones”.Segons recorda la Unió en un comunicat fet públic aquest 8M, a data de hui, enguany arrossega “les pitjors xifres de morts” per violència contra les dones. “Sembla increïble que en ple segle XXI seguim amb aquest llast que s'aguditza en el món rural, on la consciència de denúncia no existeix, impera el silenci per la por i precisament són aquests factors els que contribueixen a una major dificultat en la detecció i eradicació”, recorda. Igualment, l'Àrea de la Dona de La Unió fa “un toc d'atenció” a les Administracions i Organismes Públics “perquè no escatimen en recursos tant econòmics com humans” contra la violència contra les dones, “atenent no solament les dones víctimes d'aquesta xacra, sinó també els orfes de les dones assassinades que es troben en una situació de total desprotecció”.En aquesta línia, l'organització considera “imprescindible” treballar en la prevenció i sensibilització, primer en l'àmbit familiar o educatiu en els primers anys de vida i després en el laboral, especialment amb les dones del medi rural on, en moltes ocasions, els casos de violència masclista no ixen a la llum. També critica que “molts casos de publicitat utilitzen un missatge subliminal equivocat i clarament masclista”.