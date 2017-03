Castelló de la Ribera, ‘Camí cap a la igualtat’ en una exposició fotogràfica

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 16:30h

L’Ajuntament acull una exposició que recull imatges de dones lluitadores



RedactaVeu / Castelló de la Ribera.



Hui, 8 de març a les 18 hores a l’Ajuntament de Castelló, tindrà lloc la inauguració de l’exposició Camí cap a la igualtat, una activitat que forma part de la Programació d’Accions per la igualtat 2017 de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. L’exposició hi romandrà durant tot el mes de març, en horari d’oficines de l’Ajuntament, perquè els alumnes dels col·legis de Castelló, així com la resta de veïns, puguen visitar-la.



Segons la regidora Oti Ferrando, les activitats programades en “Accions per la Igualtat 2017” tracten de recordar i contar “com hem arribat fins a on ens trobem les dones i qui ha lluitat abans per nosaltres, cosa que és molt important per a seguir la lluita per la vertadera igualtat, i que encara ens queda molt per davant”. Dones il·lustres de la talla de Clara Campoamor, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán o Carmen de Burgos, van ser les primeres a reclamar el nostre dret a votar, a estudiar o a treballar en les mateixes condicions que els homes. Amb aquestes accions volem denunciar d’una manera molt visible la repulsa de la societat castellonera cap a la violència de gènere.



L’exposició fotogràfica ‘Camí cap a la igualtat’ arreplega la llavor de dones precursores del feminisme mostrant diverses escenes de les tasques quotidianes que realitzaven abans les dones i de com les realitzen en l'actualitat. El material utilitzat per a l’exposició ha sigut realitzat sota el prisma del fotògraf Alex Garzó Moreno.



Des del Centre Ocupacional Municipal “El Castellet”, que són els que han organitzat i realitzat la mostra, us conviden a tots a assistir a la presentació de hui, al final de la mateixa hi haurà un xicotet aperitiu.