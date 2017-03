Els bombers eviten que una dona es llance al buit amb els seus dos fills a Canals

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 20:00h

La mare ha estat traslladada a un centre hospitalari per a ser tractada per una possible depressió

Els bombers d'Alzira i Xàtiva han participat en el rescat.



Els bombers han evitat que una dona que amenaçava amb llançar-se al buit junt els seus dos fills menors des d'un quart pis d'un habitatge de Canals (la Costera) dura a terme els seus plans. La dona s'havia atrinxerat en el balcó de la casa després que els agents de la policia local hagueren accedit al domicili i aconseguiren llevar-li un ganivet amb el qual els amenaçava.



Els fets s'han produït aquest dimecres després que un veí alertara la policia avisant que una dona que es trobava amb els seus dos fills menors -un nadó de quatre mesos i una xiqueta de 5 anys- estava proferint crits en un immoble situat al carrer Mestre Serrano de la localitat.



Després de la telefonada, fins al lloc dels fets s'han desplaçat els agents, que s'han entrevistat amb el marit de la dona, que els ha informat que esta patix una depressió. Els policies han intentat entrar a l'habitatge i, com no ha sigut possible, s'han vist obligats a derrocar la porta.



Una vegada en l'interior, han constatat que hi havia perill tant per als menors com per a la dona adulta, que estava "fora de si" i, fins i tot, portava un ganivet que han aconseguit arrabassar-li, segons han informat a Europa Press fonts policials.



Tot seguit, la dona ha aconseguit atrinxerar-se en el balcó del pis. En no donar fruits la mediació que han intentat amb ella els policies, s'ha sol·licitat la col·laboració dels bombers, que han desplaçat des dels parcs d'Alzira i Xàtiva. També s'ha traslladat una unitat del SAMU.



Els bombers han aconseguit accedir de manera coordinada, un d'ells ha descendit des dels pisos superiors al balcó, i un altre per la porta d'entrada a l'habitatge i han aconseguit immobilitzar la dona, ha explicat el Consorci Provincial de Bombers.



La dona ha sigut retinguda per a poder donar-li atenció mèdica i ha quedat ingressada en una unitat de psiquiatria d'un centre hospitalari, mentre que els menors -que no han patit danys- han quedat a càrrec del seu pare.