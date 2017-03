Acció Ecologista – Agró veu amenaçada pel formigó l’horta de Burjassot, Godella i Rocafort

Diumenge, 12 de març de 2017 a les 00:00h

L'actual Govern valencià ha rescatat un projecte per construir un canal de ciment per recollir les aigües pluvials d'aquest municipis, que l'organització ecologista considera “desfasat i mal plantejat”

Burjassot, Godella, Rocafort



Redacció / Rocafort.



La Generalitat Valenciana i els Ajuntaments de Burjassot, Godella i Rocafort (l’Horta Nord) volen ressuscitar un vell projecte que posa en perill els valors de l'horta, tal com explica Acció Ecologista – Agró (AE-Agró) en un comunicat. Es tracta de la construcció d'un assarb per una àrea d'horta, que per a aquesta organització està “especialment ben conservada” i que pertany als termes municipals de Godella i Rocafort. Un assarb és un canal que arreplega aigua de reg. Però, per a l'entitat, en aquest cas les aigües de reg ja estan perfectament canalitzades per la històrica xarxa de séquies de l'Horta. A més, “l'actual administració valenciana pretén executar aquest obsolet projecte, redactat quan governava el Partit Popular, per a arreplegar part de les pluvials dels nuclis urbans de Burjassot, Godella i Rocafort i transportar-les a un barranc ja canalitzat”, tal com expliquen.



La construcció que hi ha prevista “és una enorme trinxera de ciment que porta associada en un dels seus marges una via de servei de 5 metres d'ample. Aquest mur de formigó, que separarà els nuclis urbans de Godella i Rocafort de l'Horta, costarà uns 16 milions d'euros”, matisen des d'AE-Agró.



L'organització ecologista, a més, detalla que l'àrea afectada, part de l'Arc de Montcada, té zones de qualitat perceptual excepcional, que justifiquen a través del quadre de Pinazo de 1895 titulat La creu del Molí a Godella, on es reflecteix aquest paisatge, que actualment encara està tal com va ser interpretat pel pintor. A més, també consideren que aquest territori és d'una fragilitat visual molt elevada, per la qual cosa remarquen que “la construcció de l'assarb suposaria un elevat impacte paisatgístic, que menyscabaria severament el seu valor”.





Foto: AE-Agró.



D'altra banda, destaquen que l'assarb deixaria aïllada una franja d'horta més fàcil d'urbanitzar, al quedar confinada i al produir-se la desorganització i ruptura tant de l'actual xarxa de séquies com del sistema viari, construïts i dimensionats per a resoldre les necessitats agrícoles de la zona. I també alerten que aquesta construcció pot suposar una barrera infranquejable i fins i tot convertir-se en una trampa mortal per a la fauna.



Per a solucionar aquesta situació, des d'AE-Agró consideren que “sobra la pressa i obres absurdes i desmesurades com la de l'assarb, projecte que va nàixer unit a la desgavellada infraestructura de l'Autovia Parc Nord i al qual ja vam al·legar en el seu moment. Ara, com a part interessada, hem sol·licitat la informació actualitzada sobre aquest mur de formigó que amenaça l'Horta. Però, la Generalitat Valenciana ens està donant llargues...”.



“De la nova administració esperem altres solucions i propostes que no ens recorden tant a les del PP, perquè aquesta en concret sembla ser la mateixa que la dels populars. De moment, l'assumpte no està clar”, remarquen des d'AE-Agró, alhora que consideren que aquest és “un projecte desfasat i mal plantejat que per a resoldre un problema en crea molts més”.



Projecte mal plantejat



Des de la Comissió de Territori d'aquesta organització es mostren sorpresos per les bases conceptuals d'aquest projecte perquè, “en un país àrid com el nostre, un objectiu bàsic i irrenunciable és evitar que l'aigua fluïsca ràpidament cap a la mar. Interessa facilitar la infiltració en els aqüífers. Per tant, desaiguar el més veloçment possible és un error. I especialment ho és en zones com la que travessarà l'assarb que, des del punt de vista geomorfològic, és una planura d'inundació, un espai que lamina les avingudes i que fertilitza l'espai agrícola”.



Proposta alternativa



L'entitat ecologista destaca que durant els últims anys s'han obert pas solucions alternatives amb un enfocament conceptual diferent al de l'assarb, en què es tracta de facilitar la infiltració de les pluvials a través dels sistemes de drenatge urbà sostenible (SuDS). Al País Valencià ja hi ha experiències en aquest sentit, com és el cas del municipi de Benaguasil (Camp del Túria), és per això que proposen aplicar aquest mateix sistema per a la zona on es vol construir l'assarb.





