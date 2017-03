El festival València Negra convoca un concurs de curts exprés

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 00:00h

Tot el procés de creació, gravació i edició s'haurà de fer en un temps màxim de 36 hores

Imatge: VLC NEGRA. URL curta







EP / València.



El festival



Amb motiu de la seua pròxima edició, el festival dedicat al gènere negre renova el seu concurs de curtmetratges, ara amb el lema ‘360°VLCNEGRA’ (que substitueix l'anterior, ‘60EnNegre’, limitava a un minut de durada les obres). Així, en col·laboració amb l'associació Tercera Planta, especialitzada en projectes audiovisuals, s’aposta per una proposta "molt més completa i innovadora, que cerca crear formats que permeten major participació i interacció del públic", expliquen els impulsors de l'activitat a través d'un comunicat.



La inscripció, per equips, ja està oberta i podrà formalitzar-se fins al 28 de març



Els participants hauran d'enfrontar-se a un "gran repte", com és el d'usar la ciutat de València com a plató per a, en només 36 hores, guionitzar, rodar i produir un curtmetratge de gènere negre d'un màxim de 4 minuts de durada.

Concurs 360ºVLCNEGRA. Imatge: VLCNEGRA.



Serà obligatori incloure en la trama un objecte que es revelarà en el mateix acte d'inauguració i cada equip haurà d'usar, almenys, una de les deu localitzacions emblemàtiques de la ciutat determinades per l'organització. El certamen compta amb les instal·lacions del Taller d'Audiovisuals, cedides per a aquesta edició per la Universitat de València.



D'aquesta manera, el cap i casal s'omplirà durant l'1 i 2 d'abril de xicotets grups que rodaran de forma creativa una història de gènere segons les bases proposades.



Votacions i premis



Després del lliurament dels treballs rodats, s'iniciarà una fase de selecció de finalistes per votació popular en la pàgina web de València Negra. Els cinc millors en cadascuna de les dues categories (castellà i valencià) es projectaran durant la gala 360°VLCNEGRA, el dijous 11 de maig, on es farà públic el nom dels dos guanyadors distingits per part del jurat, format per Pau Gómez (periodista i escriptor especialitzat en cinema), José Luis Moreno (sotsdirector de Culturarts IVAC), Sara Mansanet (directora del festival La Cabina), Begoña Donat (periodista cultural) i Miquel Francés (director del Taller d'Audiovisuals de la UV).



Els premis consisteixen en un viatge per a dues persones al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià en cada categoria, on tindran accés a totes les activitats de l'esdeveniment. El premi del 360°VLCNEGRA serà lliurat pel prestigiós director de cinema Agustín Díaz Yanes, convidat en aquesta cinquena edició del festival.