Una marea violeta tenyeix els carrers de València

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 23:30h

Col·lectius socials i feministes, partits i sindicats reclamen la igualtat entre homes i dones en la manifestació commemorativa del 8 de març

La violència contra les dones va ser una de les principals denúncies de les 20.000 manifestants que van participar en la marxa convocada a València

Milers de persones van eixir aquest dimecres als carrers del centre de València per manifestar-se amb motiu del Dia Internacional de la dona treballadora i reclamar així la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Baix el lema ‘Dones lliures, arreu del món sense fronteres’, uns 20.000 manifestants –segons els organitzadors– van participar en una marxa lúdico-festiva que en cap moment va deixar de tindre un marcat caràcter reivindicatiu. Les manifestants, moltes vestides amb roba de color violeta, portaven cartells i pancartes amb consignes com ara 'El feminisme avança', 'Juntes som fortes' 'Mirant cap al futur', o 'ni submises ni passives'.



La manifestació va començar als jardins del Parterre i va transcòrrer pels carrers del centre de la ciutat fins a la plaça de la Mare de Déu entre sons de batukades, muixerangues, cançons populars, i crits com 'dona treballadora, lliure i lluitadora'.



Llum Sanfelíu, portaveu de la Coordinadora Feminista de València –que arreplega més de trenta col·lectius, associacions i partits polítics i que ha sigut el col·lectiu organitzador de la manifestació–, va afirmar que la plataforma ha volgut solidaritzar-se amb “les dones refugiades i les dones lliures, que mereixen un passatge segur ja”. L’activista va recordar que “les dones encara cobren menys que els homes" i va reivindicar el dret a la conciliació familiar.



Una massa de gent va cridar pels carrers de València contra dos qüestions que s’han convertit en problemes d’estat: la falta d’igualtat i la violència contra les dones.



En la manifestació van participar una trentena d'associacions feministes, plataformes socials, sindicats i partits. També hi va estar present el govern valencià al complet, a excepció del president Ximo Puig, de viatge oficial a Berlí, i del conseller d'Economia, Rafa Climent.



Tots els membres del Consell, a excepció de Puig i Climent, van participar en la manifestació. / GENERALITAT VALENCIANA



A migdia, entre les 12 i les 12:30 hores, es va realitzar en 46 ciutats de l’Estat espanyol i en 50 països una aturada laboral de mitja hora coordinada per diferents sindicats i treballadores per reivindicar les mateixes condicions de treball entre homes i dones i que se superen barreres com ara el sostre de cristall o la desigualtat salarial. A més, molts instituts van fer minuts de silenci en les classes per les dones assassinades per la violència masclista i van eixir també a manifestar-se.