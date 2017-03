Borriana vol progressar econòmicament amb el Pla Estratègic de Turisme

Divendres, 10 de març de 2017 a les 00:00h

El regidor responsable de l’àrea, Santi Zorío, afirma que és “vital” impulsar aquest sector davant la crisi de la taronja i la indústria

Port Nàutic de Borriana.

Davant aquesta situació, la Regidoria de Turisme que encapçala Santa Zorío (Bloc-Compromís) ha donat un pas “decisiu” per buscar alternatives i revitalitzar la localitat mitjançant el turisme, amb la redacció d’un Pla Estratègic de Turisme.



Zorío, en declaracions a La Veu, ha recordat que en 2006 -durant el govern del PP- es va elaborar un Pla Estratègic de Turisme redactat per l’UJI que “amb la crisi econòmica de 2007 va quedar totalment desfasat. Ara, en aquesta legislatura em vaig entossudir que Borriana mereixia una oportunitat per als seus veïns, i que el nou Pla Estratègic que pot ficar-se en marxa pot donar moltes oportunitats als borrianencs”.



Tal com ha explicat el màxim responsable de l'àrea a Borriana, el nou Pla “tracta d'oferir una visió general sobre les possibilitats, projectes i iniciatives que s'han redactat en el nou Pla, i així, que el conjunt d'agents socials de la nostra ciutat puguen fer les aportacions i canvis que creguen que poden ser beneficiosos a l'hora d’aplicar-los”.



Aquesta setmana s’han celebrat tres sessions de treball en les quals s s'han exposat “les potencialitats i deficiències a nivell turístic” per poder optimitzar el procés d'aplicació del projecte.



Sessió de treballa del Pla Estratègic.







El regidor assegura que Borriana té un potencial turístic enorme i que una de les zones a potenciar seria l’Arenal “on tenim 300.000 m² on es podia fer una zona dotacional amb un hotel, ja que la localitat tan sols en té un”. A banda, també ha recordat que cal impulsar el port i les platges “i fer de la nostra localitat una destinació turística estable. El nostre poble té una oportunitat i no hem de desaprofitar-la”.





Borriana es va bolcar durant moltes dècades en l’agricultura per a prosperar econòmicament i, concretament, en el cultiu de la taronja, que va deixar molts beneficis en l’època d’esplendor de la citricultura. Però en els últims anys, la crisi del sector ha fet, junt a la pobra indústria de la localitat, que la població no tinga alternatives per poder treballar. Molts borrianencs optaren per marxar a les fàbriques de taulell de Vila-real o Onda i, ara, la població ha quedat deprimida econòmicament.