Els usos del parc de la Devesa de Godella es decidiran amb participació ciutadana

Dijous, 9 de març de 2017 a les 10:00h

El Consell sectorial de l'Urbanisme i Medi Ambient (CUMA) va acordar aquesta setmana obrir un procés de participació ciutadana per decidir els usos del parc de la Devesa, del qual 16.702,54 m² són propietat de l'Ajuntament, com així es va derivar de l'acord assolit amb la Congregació del Sagrat Cor de Jesús.El consistori, que opta a la subvenció dels fons europeus 'Horitzó 2020', ha presentat un projecte per a Godella amb actuacions enfocades a millorar l'entorn urbà del poble. Entre les intervencions previstes està la d’adequar i posar en ús el bosc de la Devesa, que comptarà a partir de l'estiu amb una tanca de separació entre la part de l'Ajuntament i la del col·legi.El debat, però, se situava en el fet de si convé dotar aquest espai d'una protecció especial per delimitar quin ús se li dóna. El grup socialista va proposar, en març de 2016, donar una prioritat a la protecció mediambiental del parc, tot i qualificant-lo com a Paratge Natural Municipal, i es va acordar estudiar diferents tipus de protecció.El consell va concloure que l'ús el decidiran els mateixos veïns i veïnes del poble mitjançant un procés de participació ciutadana que es concretaria a la Junta de Portaveus i de grup de Govern, però que en principi podria comptar amb una primera fase oberta a les idees de tothom i una segona fase de concurs d'idees entre professionals. En qualsevol cas, es preveu que el parc puga obrir les seues portes pròximament.El segon punt del dia versava sobre la necessitat d'establir un calendari per a les sessions del CUMA, que quedaren fixades per al segon dimarts de cada mes a les 19.00 h. Aquestes reunions, obertes per a tots aquells que vulguen acudir, tenen lloc al saló plenari de l'Ajuntament.D'altra banda, també es va aprovar establir temes monogràfics per a cada CUMA. D'aquesta manera, no s'haurà de parlar només d'expedients concrets que després aniran al ple, sinó que es debatrà sobre aspectes com la neteja, la mobilitat o la contaminació, entre d'altres.A continuació es va donar compte de la finalització per part d'Aigües de València dels treballs de tractament i rehabilitació del dipòsit d'aigua del carrer Ample, 11.A la reunió també es va parlar sobre la caducitat del PAI dels sectors 31-32 de la Canyada de Trilles.Per últim, el consell va exposar la modificació del Pla de Reforma Interior (PRI) i projecte d'urbanització de la UE2-Sector 11, el qual contempla dos actuacions. Per una banda, l'eliminació de la rodona que estava plantejada en la intersecció entre els carrers d’Ermita Nova i de Corts Valencianes, i el seu desplaçament a la intersecció entre els carrers d’Ermita Nova i d’Acàcies. I, d'altra banda, la regularització del jardí de la xarxa secundària del sector.