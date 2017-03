Maestrat Viu convoca la quarta edició dels seus premis

Diumenge, 12 de març de 2017 a les 00:00h

Pau Fabregat, el nou president de l'associació Maestrat Viu , col·lectiu en defensa de la llengua i de la cultura del Maestrat, ens parla de la pròxima edició dels Premis Maestrat Viu. Premis que foren instituïts el dia 25 de gener del 2014 i que enguany arriben a la seua quarta edició. L'associació fa una crida a la participació per proposar al jurat les candidatures que considere convenients a qualsevol dels premis que es convoquen.Enguany aquests guardons comptaran amb quatre categories: Premi Carles Salvador a la trajectòria personal, Premi Pere Labèrnia a la trajectòria col·lectiva, Premi Alfred Giner Sorolla a la iniciativa anual personal i Premi Seidia a la iniciativa anual col·lectiva. El període per presentar les propostes de candidatura està comprés entre el 18 de febrer i el 18 de març del 2017 i es pot fer a través d'aquest formulari on també hi figuren les bases