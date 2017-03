Mor un ciclista després de ser atropellat per un turisme en l'antiga N-340 a Vinaròs

Dijous, 9 de març de 2017 a les 11:15h

Un ciclista va morir aquest dimecres després de ser atropellat per un turisme en l'antiga N-340, a l'altura del municipi castellonenc de Vinaròs (el Baix Maestrat), segons han informat fonts de la Guàrdia Civil de Trànsit.L'accident es va produir cap a les 19.05 hores en el quilòmetre 1.049 d'aquesta carretera, quan, per causes que s'investiguen, el ciclista va envair la calçada i va ser atropellat pel turisme. Com a conseqüència de l'incident, el ciclista, de 83 anys, va morir.Aquest és un sinistre més que s'acumula a la llarga llista dels succeïts en aquesta carretera N-340 , raó per la qual els veïns demanen la gratuïtat de l'AP-7, almenys entre l'Hospitalet de l'Infant i Peníscola.