La Policia creu que Paco Sanz va poder simular la seua malaltia per recaptar fons

Dijous, 9 de març de 2017 a les 11:00h

La Policia Nacional considera que l'arrestat, Paco Sanz, va poder simular la seua malaltia de la síndrome de Cowden per recaptar fons, segons ha informat aquest dijous el delegat del Govern espanyol, Juan Carlos Moragues.

Moragues ha facilitat aquestes dades després de ser preguntat per la detenció aquest dimecres del valencià Paco Sanz, qui va estar recaptant diners per curar-se d'una malaltia que, segons assegurava, li provocava 2.000 tumors.El delegat del Govern ha recordat que es tracta d'una operació que porta els serveis centrals de Madrid i ha assenyalat que la Policia considera que el detingut va poder simular la seua malaltia per recaptar fons.Açò seria, ha agregat, un "comportament fraudulent", i per aquest motiu va ser arrestat ahir. "Que siga delicte o no correspondrà a l'autoritat judicial decidir-ho", ha asseverat.Al costat de Sanz, els agents de Policia van detenir també els seus pares i els atribueixen delictes de blanqueig de capitals, estafa i apropiació indeguda.En les xarxes socials, Paco Sanz sol·licitava ajuda per a rebre tractament perquè assegurava estar anys patint la síndrome de Cowden. "Aquesta malaltia m'ha generat prop de dos mil tumors. No obstant açò, intente fer el meu dia a dia al més normal possible. He esgotat els meus recursos i els de la meua família per a pagar el tractament. Les autoritats m'ignoren", proclamava en el seu compte de Facebook.Així mateix, assegurava estar fent "tot el possible per salvar la meua vida i l'única opció experimental està als EUA. Gràcies a persones com tu, podré seguir amb el tractament, potser curar-me o, fins i tot, es puga trobar una cura que puga ajudar els altres", afegia.I demanava ajuda a través de missatges a un número de telèfon i del web www.ayudapcasosanz.com. Així mateix, l'Associació Paco Sanz per a la Investigació de la Síndrome de Cowden Espanya oferia a col·legis, col·lectius d'empreses, hospitals o grups xarrades sobre superació.