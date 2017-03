El València Bàsquet alliçona el Khimki i passa a semifinals (92-76)

Dijous, 9 de març de 2017 a les 11:30h

L’equip valencià estava minvat per les baixes però va donar una gran imatge i estarà en semifinals davant l’Hapoel Jerusalem

Will Thomas llança a cistella davant un rival del Khimki.

Foto: València Bàsquet



Etiquetes

Eurocup, València Bàsquet



Javier Cid / València.



El València Bàsquet va deixar les pors al vestidor de la Fonteta després de dos derrotes consecutives i va fer valdre el factor pista per derrotar el Khimki Moscow Region en el definitiu partit dels quarts de final de l’Eurocup, en la qual s’enfrontarà en semifinals a l’Hapoel Jerusalem.



Un esplèndid Sam Van Rossom, davant l’absència d’Antoine Diot i la presència finalment testimonial d’un Guillem Vives que hores abans estava descartat, va guiar l'equip a la victòria. Seus van ser els set primers punts. Als cinc minuts Pedro Martínez va donar entrada a Vives, ja que la idea semblava ser apostar per una elevada intensitat per veure si el Khimki es despenjava.



La valentia del conjunt valencià es va recompensar amb dues ràpides faltes de Todorovic i Sokolov, els dos pivots de l'equip rus, però el Khimki, lluny de baixar el pistó, es va fer amb el comandament del partit gràcies al seu encert des de la línia de 6,75 i se’n van anar a la fi del primer quart amb avantatge (15-19, m.10).



El retorn de Van Rossom al segon quart va fer més operant i incisiu el joc ofensiu del València i això va donar espai per anotar des de fora. Els russos van intentar aguantar el vendaval i Pullen va assumir el comandament, però no va poder evitar que el València arribara per davant al descans impulsat per Sikma i Oriola (39-34, m.20).



La represa es va iniciar amb un parcial espectacular de 17-4 per un València impulsat per les directrius de Van Rossom i l'agressivitat defensiva, cosa que va deixar molt tocat l’equip dirigit per Dusko Ivanovic (56-38, m.25) que amb el base belga ja a la banqueta amb tres faltes, va reaccionar i va estrènyer el marcador un poc (66-54, m.30).



Alexey Shved va aconseguir reduir el desavantatge però va aparèixer en atac Dubljevic per tornar a engreixar l’avantatge valencià. Això va permetre que Pedro Martínez, a falta de quatre minuts, donara un merescut descans a Van Rossom, a qui la Fonteta va acomiadar dempeus al crit d’'MVP, MVP'. Tot i això, i per evitar disgustos, als pocs segons va tornar a la pista per ser ell mateix qui certificara el triomf i el pas a semifinals de l’Eurocup davant una Fonteta entregada al seu equip.



Fitxa tècnica:



92 - València Bàsquet (15 + 24 + 27 + 26): Van Rossom (17), Sastre (7), San Emeterio (6), Sikma (12), Dubljevic (16) -cinc titular- Thomas (10), Sato (-), Vives (-), Rafa Martínez (11), Oriola (13) i Puerto (-).



76 – Khimki Moscow Region (19 + 15 + 20 + 22): Zaytsev (8), Shved (21), Brown (2), Hummel (7), Todorovic (3) -cinc titular- Pullen (7), Vialtsev (-), Ilnitskiy (2), Monia (12) i Rowland (14).



Àrbitres: Foufis (GRE), Herceg (CRO) i Fritz (GER). Sense eliminats.



Incidències: tercer i definitiu partit dels quarts de final de l'Eurocopa disputat al pavelló De la Font de Sant Lluís davant 8.500 espectadors.