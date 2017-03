El PP diu que la nova RTVV no pot dir-se ’À.’ perquè és el símbol de l’independentisme català

Dijous, 9 de març de 2017 a les 12:30h

El grup popular ha avançat aquest dijous que demanarà al Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) que "reconsidere" la decisió de triar la denominació 'À.' ('À punt') per a la nova radiotelevisió pública i que "se’n torne arrere" perquè aquesta "no pot tenir com a nom l'eslògan de l'independentisme català".Així ho ha assegurat el diputat del grup popular, Jorge Bellver, que ha assenyalat que ha parlat amb part de la resta de grups parlamentaris i "no hi ha ningú content" amb el nom. Així, i malgrat "donar per bona" la "casualitat sorprenent" de la denominació amb el citat eslògan, ha indicat que no volen que "aquesta casualitat sorprenent es convertisca en casualitat sospitosa".Per açò, ha explicat que la petició serà traslladada al Consell Rector per mitjà del seu representant en aquest òrgan. Malgrat que Bellver ha admès que "es va fer una valoració de bona fe" de les denominacions presentades al concurs, ha indicat que ha sorgit la polèmica perquè 'À punt' va ser l'eslògan de l'independentisme.