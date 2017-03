Educació xifra en un 60% el seguiment de l'alumnat valencià no universitari en la vaga

Dijous, 9 de març de 2017 a les 15:15h

La Conselleria d’Educació ha xifrat en un 59,38% l'alumnat dels centres educatius valencians no universitaris que han secundat la vaga educativa estatal que se celebra aquest dijous contra la LOMCE i les retallades en Educació, segons les dades extretes sobre 873 centres dels 2.662 existents al País Valencià.Pel que fa a l'alumnat d'infantil, primària, ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments no universitaris de centres sostinguts amb fons públics, per demarcacions la d'Alacant ha comptat amb un 57,84% del seguiment, la de Castelló amb un 52,53% i la de València amb un 62,52%. Quant a l'alumnat de les escoles, el seguiment de la vaga per demarcacions ha estat del 46,53% a la d'Alacant, del 40,91% a la de Castelló, i del 48,86% a la de València.En relació a l'alumnat dels instituts, el seguiment de la vaga per demarcacions ha sigut del 68,56% en els instituts de la d'Alacant, del 60,45% en els instituts de la demarcació de Castelló i del 78,07% en la de ValènciaEn tercer lloc, el seguiment del professorat valencià a la vaga, Educació el xifra en una mitjana del 13%, després que el professorat d'infantil, primària, ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments no universitaris de centres sostinguts amb fons públics haja secundat la convocatòria amb un 12% als centres de la demarcació d'Alacant, del 13% a la de Castelló i del 13,5% a la de València.El conseller Vicent Marzà ha declarat que la Generalitat “està al costat” de les reivindicacions de la comunitat educativa valenciana. “Treballem des de les institucions per derogar la LOMCE, revertir les retallades del passat, augmentar les plantilles docents i potenciar l'estabilitat” ha indicat, per a la qual cosa s’ha augmentat el pressupost destinat a educació, creat diferents beques educatives que potencien la igualtat d'oportunitats “i treballem cada dia amb la comunitat educativa valenciana per reconstruir el nostre sistema educatiu després d'anys molt obscurs”. Alhora, el responsable autonòmic d'Educació ha volgut fer èmfasi en el fet que “derogar la LOMCE no és un caos, el caos és la LOMCE en si i derogar-la asseguraria la tranquil·litat als centres educatius”.D'altra banda, segons ha informat la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic , d’acord amb les primeres dades recollides fins a les 11 del matí i amb gairebé el 20% de centres educatius del País Valencià consultats, el seguiment de la vaga educativa de l’alumnat de secundària, ensenyaments no obligatoris i universitat supera el 90%; de les famílies i alumnat de primària al voltant del 70%; i del professorat d’ensenyament públic no universitari de tots els nivells al voltant del 40%.Distingit per sectors i nivells, el professorat de primària ha secundat la vaga en un 40%, de secundària en un 30% i d’ensenyaments especialitzats en un 45%, mentre que per demarcacions, destaca la de València amb més d’un 42%, després la d’Alacant amb més del 36% i la de Castelló, 29%, segons les mateixes fonts, que destaquen que “les universitats públiques s’han paralitzat en la seua pràctica totalitat”, segons la Plataforma, que ha qualificat d’“èxit” aquest seguiment de la vaga educativa.La Plataforma sosté que “la conclusió és clara: el govern estatal ha de derogar la LOMCE i les lleis educatives neoliberalitzadores i de retallades educatives, tal com exigeix la comunitat educativa unànimement”.Per últim, les organitzacions que conformen la Plataforma han agraït a la comunitat educativa “l’esforç realitzat”, al temps que animen “a totes les persones que estimen l’educació” a sumar-se a les mobilitzacions convocades “per palesar encara més el nostre rebuig a l’actual política educativa estatal i la necessitat d’un veritable pacte educatiu”.