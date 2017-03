El carrer Miquel Grau d’Alacant tornarà a tenir el nom del franquista García Morato

Dijous, 9 de març de 2017 a les 15:15h

Durant tres mesos i uns dies, Alacant tindrà un carrer dedicat al jove comunista assassinat, Miquel Grau. Encara com, la ciutat del sud del País Valencià manté un monòlit que el recorda, així com la Medalla d’Or que el consistori li va lliurar a títol pòstum. No obstant això, el proper 24 de març, l’Ajuntament d’Alacant retirarà la placa que porta el seu nom i tornarà a col·locar la del franquista García Morato. No sols tornarà aquest nom franquista a un carrer, sinó que ho farà als 46 que es canviaran de manera “automàtica”, ha assegurat aquest dijous l’alcalde d’Alacant, el socialista Gabriel Echávarri.El consistori no té una altra eixida que complir les mesures cautelars que el jutjat ha dictaminat, després que el PP d’Alacant ho sol·licitara. De manera que la plaça de la Igualtat tornarà a anomenar-se plaça de la División Azul. El PP liderat per Luís Barcala va recórrer als jutjats perquè la decisió de canviar els noms franquistes dels carrers, i complir així amb la Llei de Memòria Històrica, es va fer a través d’una comissió i no per la Junta de Govern. De manera que, els canvis, a parer del Partit Popular, s’havien d’aprovar en el ple.La setmana passada, el consistori ja va anunciar que compliria amb la mesura cautelar per tancar el debat que aquest assumpte estava ocasionant a la ciutat, ja que després de donar el jutjat viabilitat a les peticions dels populars, aquests posaven el dit a la nafra incidint en el tema que Echávarri no complia allò que la justícia havia dictaminat. Així doncs, aquest dijous finalment l’alcalde ha confirmat que els 46 carrers tornaran a tenir noms franquistes de manera “automàtica”, però, a alguns ben significatius se’ls ha atribuït una data “assenyalada”, perquè es tracten de “zones rellevants”, com és el cas del carrer Miquel Grau, que tornarà a tindre el nom del franquista García Morato el proper 24 de març.Igualment, Echávarri ha anunciat que ha donat instruccions a la regidora de Memòria Històrica, Maria José Espuch (Compromís), perquè invite de manera formal el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy i la líder del PP al País Valencià, Isabel Bonig, perquè estiguen presentes aquest divendres 10 de març, contemplen el bescanvi i “donen suport” a Luís Barcala. Echávarri, ironitzant, ha afegit que ha donat aquestes indicacions a la regidora perquè creu que és “positiu”, i així “es dóna suport a Luis Barcala, sobre les polítiques que està fent a la ciutat. Crec que és positiu, cal donar suport als companys de la corporació, encara que siguen de l'oposició".Aquest 10 de març a les 10h, la plaça de la Igualtat tornarà al nom franquista de plaça de la División Azul; divendres 17 de març el carrer Clara Zetkin tornarà a anomenar-se carrer Jaime Niñoles; el 24 de març el carrer Miquel Grau tornarà a dir-se carrer García Morato; i finalment, el 31 de març la plaça de les 27 Constituents tornarà a tindre el nom de plaça d’Adolfo Muñoz Alonso.