AIJU aprofita residus metàl·lics per a la creació de calcer o paviment esportiu

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 00:00h

Una delegació de la Comissió Europea, formada pels officers Santiago Urquijo i Marija Simic, ha visitat el Centre Tecnològic AIJU per a conèixer de primera mà els avanços del projecte Life Greenzo que coordina aquest Institut i que es troba en la fase de conclusions, mitjançant el qual se li ha donat valor a residus metàl·lics no ferris per després utilitzar-los en diferents aplicacions comercials com articles de calcer o paviment esportiu.El material de deixalla utilitzat és el resultant del procés industrial de la injecció de peces de ‘zamac’ (un material metàl·lic no ferri format de l'aliatge de zinc i alumini) amb el qual realitzen multitud de vehicles d'imitació, poms, i sivelles de ferratges o articles de passamaneria. A partir de la tecnologia desenvolupada en aquest projecte es pot convertir el residu en òxid de zinc, que té multitud d'aplicacions en la indústria. A més, mitjançant aquest procés han aconseguit una millora en quant a les propietats d'aquest material resultant, ampliant així els seus usos.

Els resultats obtinguts amb aquest òxid de zinc valoritzat determinen que és apte per al seu ús en articles de calcer i paviment esportiu, així com per a paviment animal.El projecte Greenzo consta de tres anys de desenvolupament i finalitza el 31 de maig de 2017. El seu objectiu és el disseny, desenvolupament i posada a punt d'una planta pilot preindustrial que permeta valoritzar els residus metàl·lics no ferris derivats del procés industrial de la transformació del ‘zamak’. I així, obtenir òxid de zinc com a subproducte, el qual pot ser utilitzat en la indústria química.Està finançat per la Comissió Europea, a través de l'instrument financer LIFE13 ENV/ÉS/000173. El projecte està coordinat per AIJU i participat pel centre de recerca ITQ-CSIC i les empreses Worteurop, S.L. i Cautxús Karey, S.A.