Simat inaugura la plaça Guillem Agulló a les portes del Monestir de la Valldigna

L'acte s'inclou en la commemoració el Dia de la Valldigna en record de la fundació del cenobi el 1298



RedactaVeu / Simat de la Valldigna.



El pròxim 15 de març se celebra el Dia de la Valldigna, una efemèride que rememora la fundació del Monestir de Santa Maria de la Valldigna l'any 1298. Enguany, amb motiu d'aquesta celebració, entre el diferents actes programats, el monestir obrirà les portes a tots els ciutadans i s'inaugurarà la plaça Guillem Agulló, situada a les portes de l'edifici.



L'11 de març, de vesprada, s'inaugurarà la plaça de Guillem Agulló, el jove assassinat a Montanejos per un feixista, que estarà ubicada a les portes del mateix monestir. La decisió d'aquesta denominació es va prendre en un ple de Simat de la Valldigna, sense cap vot en contra –sols l’abstenció del PP–, per iniciativa de l’alcaldia, recollida en la moció de Per Simat Esquerra.



Eixe mateix dissabte de matí es farà també l'acte inaugural al qual acudiran el president de les Corts, Enric Morera; el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona; altres càrrecs públics de la Generalitat i la Diputació de València, iels alcaldes de la Valldigna i el president de la Mancomunitat que els agrupa.



La presentació tindrà lloc a l'església del monestir i la conferència inaugural serà pronunciada pel catedràtic d'Història Medieval de la UV-EG Ferran Garcia-Oliver, un dels grans coneixedors de la història del monestir.





Programació. Imatge: Mancomunitat de la Valldigna.



La jornada s'aprofitarà per a inaugurar l'exposició 'Patrimoni Immaterial Valencià' instal·lada al refectori del monestir. També es presentaran la nova imatge corporativa del monestir i la visita virtual en 360º.



Durant els dies 11 i 12, hi ha previstes actuacions del grup Lucentum XVI, de música renaixentista, i de la Coral 15 de març. A més, hi haurà visites guiades teatralitzades així com la tradicional Marxa amb Torxes des dels pobles de la Vall fins al monestir.



Fira de productes artesanals



Per part de la Diputació de València i els diferents ajuntaments de la Valldigna, també s'hi ha organitzat una fira de productes artesans que estarà ubicada a les portes del monestir, així com actuacions musicals i representacions teatrals.







