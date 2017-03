Puig anuncia a Berlín accions per afermar el turisme alemany al País Valencià

Dijous, 9 de març de 2017 a les 16:15h

La Generalitat impulsarà una trentena de mesures amb l’objectiu de promocionar el territori valencià com a destinació turística en el mercat alemany

El president Puig durant la seua visita a la fira Internationale Tourismus Börse (ITB) de Berlín.

Foto: GVA URL curta



Etiquetes

Berlín, ITB, Puig, Turisme, Turisme alemany



RedactaVeu / Berlín.



El Govern valencià impulsarà accions a nivell estatal i internacional amb l'objectiu d'afermar les comarques del País Valencià com a destinació turística de primer ordre en el mercat alemany, segons ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la seua visita, aquest dijous, a la fira Internationale Tourismus Börse (ITB) que se celebra a Berlín.



En concret, i ja enguany, es duran a terme un total de vint activitats de promoció en el mercat alemany i deu dins del territori valencià, ha indicat Puig en la seua visita al certamen turístic de Berlín, que es troba entre els més importants del món en aquest sector. Puig ha destacat el “gran potencial de creixement” del nostre territori respecte al turisme alemany, que en l'actualitat representa el 6% del total.



Renània del Nord-Westfàlia, Baviera i Berlín són les tres regions alemanyes que major nombre de turistes envien cada any al País Valencià, per la qual cosa l'objectiu del Consell és, en aquest sentit, “ampliar” les zones de procedència dels visitants alemanys. Durant l'any 2016, un total de 514.868 turistes procedents d'Alemanya visitaren algun punt del nostre territori.



Durant la seua visita a la fira ITB, el president Puig -que ha estat acompanyat del secretari de Turisme Francesc Colomer- ha destacat, així mateix, la importància del turisme LGTB i ha indicat que aquesta “és una terra oberta, hospitalària, mediterrània” que “acull les persones més enllà de la seua condició en qualsevol àmbit de la seua llibertat”. És precisament en aquests valors que es basa la campanya promoguda per l’Agència Valenciana del Turisme respecte al turisme LGTB.





Ximo Puig i Francesc Colomer en l'expositor valencià del pavelló Pink Corner. Foto: GVA.



El cap de l’Executiu valencià ha tingut l’oportunitat de visitar el pavelló Pink Corner, dedicat a l'oferta LGBT, en el qual la nostra autonomia compta, per primera vegada, amb un expositor propi.



El cap de l’Executiu valencià ha tingut l’oportunitat de visitar el pavelló Pink Corner, dedicat a l'oferta LGBT, en el qual la nostra autonomia compta, per primera vegada, amb un expositor propi.