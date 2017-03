Diputació de València i ACNUR treballaran per als refugiats sirians als campaments de Jordània

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 00:00h



RedactaVeu / València.



La Diputació de València i el Comitè Espanyol de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) treballaran de forma conjunta per assistir els refugiats sirians residents als camps de Zaatari i Azraq a Jordània. Així s’ha acordat durant la reunió mantinguda a la seu de la corporació provincial pel diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, amb diferents representants d’ACNUR.En concret, el propòsit d’aquest projecte és contribuir al procés de protecció internacional de les refugiades i els refugiats sirians residents als camps de Zaatari i Azraq i en les zones urbanes de la governació d’Amman i assegurar el seu accés als serveis d’emergència.Les actuacions acordades se centraran essencialment a proveir les 150 famílies refugiades sirianes (750 persones) d'assistència en efectiu per satisfer les seues necessitats bàsiques i 1000 famílies, d'articles bàsics no alimentaris segons estàndards internacionals i en quantitats suficients per al seu ús domèstic.El diputat Emili Altur ha apuntat que, mitjançant aquest projecte, “des de la Diputació de València donem resposta a les necessitats de protecció de la població refugiada que viu a Jordània i, especialment, a les dones, als xiquets i xiquetes per representar els col·lectius que s'enfronten a uns majors reptes”, ha incidit.Així mateix, en aquest marc de col·laboració establert entre la corporació provincial i ACNUR, també es treballarà en la implementació de la campanya de sensibilització Ajudaries aquesta persona?, una iniciativa orientada a la societat valenciana per tal d’establir les bases per a una convivència solidària, pacífica i inclusiva, davant l’imminent arribada de la població refugiada als nostres territoris. A més, persegueix crear i difondre eslògans d'acollida de la població refugiada.La societat d’acollida ha de ser conscient dels motius que han obligat milers de persones a fugir dels seus països d’origen, del periple que han hagut de recórrer fins arribar a Europa, de l’existència de normativa en matèria d’asil que s’ha d’acomplir i de la necessitat de garantir una acollida i integració de la població nouvinguda en condicions de dignitat.Entre les iniciatives previstes destaca el disseny d’un innovador cartell espill, on les persones que s’apropen a ell veuen reflectida la seua imatge, com si d´un espill es tractara. L’objectiu d´aquest disseny és, clar, posar-nos en la tessitura d'haver de respondre a la pregunta: Ajudaries la persona que estàs veient al cartell espill, és a dir, t´ajudaries?. Evidentment, la resposta és positiva i, per tant, ajudaries les persones refugiades, persones com tu.L'Oficina de l'Alt Comissionat per als Refugiats es va establir el 14 de desembre del 1950 per l'Assemblea General de Nacions Unides mentre que l’Associació ‘Espanya amb ACNUR’ fou reconeguda com el Comitè Espanyol ACNUR el 26 de novembre del 1993. L'Agència lidera i coordina l'acció internacional per a protegir i resoldre els problemes dels refugiats arreu del món. El seu objectiu principal és salvaguardar els drets i el benestar dels refugiats.ACNUR tracta de garantir que totes les persones puguen exercir el seu dret a sol·licitar asil i trobar refugi segur en un altre estat, així com de trobar solucions duradores per a ells. En aquest sentit, l'Agència de l'ONU per als Refugiats tracta que puguen tornar a casa de forma voluntària, integrar-se al país d'acollida o ser reassentats en un tercer país.Durant els seus gairebé 60 anys d'història, l'Agència ha ajudat més de 60 milions de persones a refer les seues vides. En l'actualitat, amb una plantilla d'aproximadament 6.650 persones en més de 118 països, ACNUR segueix ajudant a 34.400.000 de persones.