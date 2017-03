Xavi Castillo explica per què s'ha triat 'À punt' per a la nova RTVV

Dijous, 9 de març de 2017 a les 18:30h

El còmic de la companyia Pot de Plom torna a La Veu amb un nou vídeo on analitza l’actualitat passada pel sedàs de l’humor



SFJ / València.



El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ja va explicar què representen la À" i el "punt" del nom de la radiotelevisió valenciana. Però, la mera informació passada pel sedàs de l’humor pot tindre interpretacions bigarrades. Molt més diverses, en el cas del nostre col·laborador Xavi Castillo. L'humorista alcoià torna a La Veu amb la companyia Pot de Plom per a parlar sobre el nom de la nova RTVV. Què és À? D’on ve À? I el punt? Aquestes són algunes de les incògnites plantejades en aquest nou vídeo.



Castillo no deixa passar per alt les celebracions al voltant del Dia Internacional de la Dona i les darreres decisions del PP, com tampoc no pot evitar parlar de l’autobús de la discòrdia. Acaba, però, mostrant el seu suport al Drag Sethlas: "Això és una meravella", diu mentre es deixa anar pel contagi.