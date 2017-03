Presó sense fiança per al valencià que demanava diners per a tractar-se 2.000 tumors 

Divendres, 10 de març de 2017 a les 09:30h

El jutjat d’instrucció número 5 de Llíria (Camp de Túria) ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home que va ser detingut per haver utilitzat per a altres finalitats els fons que recaptava per a una malaltia. Segons la informació del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià, el magistrat considera que hi ha indicis que el detingut invertia les ajudes per a finalitats “manifestament diferents” als tractaments mèdics per als quals demanava diners.El detingut està sent investigat per un presumpte delicte d’estafa i blanqueig de capitals, per recaptar diners per al tractament d’aquesta malaltia rara que li hauria provocat més de 2.000 tumors. En la seua compareixença, s’ha acollit al seu dret a no declarar i ha quedat a disposició del jutjat d’instrucció número 53 de Madrid, que instrueix la causa, declarada secreta.Segons consta al web on Paco Sanz demanava ajuda, aquest home patia la síndrome de Cowden, un trastorn autosòmic dominant caracteritzat per la presència de múltiples hamartomes a la pell, pit, tiroide, tracte gastrointestinal, endometri i cervell, i un major risc de tumors malignes, malaltia que pateix una de cada 200.000 persones.Sanz informava al seu web que a l’Estat espanyol hi ha gran desconeixement d'aquesta malaltia i no hi ha cap tipus de tractament i que cal anar-fins a Maryland, als Estats Units, per a trobar un tractament experimental com a única solució per als malalts que pateixen aquesta síndrome. El detingut aportava al seu web un informe mèdic d’un metge del servei públic valencià així com informes dels Estats Units. Sanz havia aparegut en diversos mitjans de comunicació demanant ajuda i posava a disposició de la gent un número de compte corrent.