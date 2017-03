Alacant reposa la primera placa dels 46 carrers amb nom franquista

Divendres, 10 de març de 2017 a les 12:30h

Mònica Oltra: “Resulta dolorós que l'Ajuntament haja de canviar el nom de plaça de la Igualtat per plaça de la División Azul, que va lluitar amb els nazis. A qualsevol demòcrata li dol el cor”

La plaça de la Igualtat torna a la denominació franquista de plaça de la División Azul en compliment de les mesures cautelars dictaminades pel jutjat després que el PP d’Alacant així ho sol·licitara. La regidora de Memòria Història d’Alacant no ha pogut evitar les llàgrimes en el moment del canvi físic del nom de la primera de les 46 plaques “proposades per la ciutadania”, moment que ha concentrat al voltant de mig centenar de persones

RedactaVeu / València / Alacant



El carrers d’Alacant tornen a adoptar nomenclatura franquista. L'equip de govern en l'Ajuntament d'Alacant ha procedit aquest divendres, a les 10.00 hores, a reposar la primera de les 46 plaques de carrers i places afectades per la interlocutòria judicial que obliga a la reposició dels noms franquistes sol·licitada pel PP contra la decisió de la Junta de Govern de modificar la llista de carrers en aplicació de la llei de Memòria Històrica.



A l'acte de canvi de la primera placa en la fins a hui plaça de la Igualtat, que torna a anomenar-se plaça de la División Azul, han acudit mig centenar de persones que han rebutjat la instal·lació, així com càrrecs polítics locals d'Esquerra Unida i diputats autonòmics i provincials de Compromís com ara Mireia Mollà, Gerard Fullana i José Manuel Penalva.



La portaveu i vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, en la roda de prensa posterior al ple del Consell i preguntada per aquesta restitució de plaques, ha manifestat: “Resulta dolorós que l'ajuntament --d’Alacant-- haja de canviar el nom de plaça de la Igualtat per plaça de la División Azul, que va lluitar amb els nazis. A qualsevol demòcrata li dol el cor. Algú s'imagina que a Alemanya es posara el nom de la SS a una plaça?”, s’ha preguntat.



Per això, la també consellera d’Igualtat ha indicat que “hauríem de preguntar al PP per què prefereix fer homenatges als que lluitaren amb els nazis que a la igualtat?”, com també “per què prefereixen la División Azul a la igualat, l’horror i la convivència”. Per a Oltra, resulta “doloròs” el canvi de nom dels 46 carrers i places d’Alacant iniciat aquest mateix divendres, ja que “tots sabem que la División Azul va lluitar al costat dels nazis en la segona guerra mundial. És una cosa molt dolorosa per a qualsevol demòcrata. A qualsevol li dol el cor per què s’obligue a posar una placa de la División Azul que va donar suport al règim nazi”.





Plors de “ràbia i impotència” davant “un retrocés de 40 anys”



A Alcant, l'edil de Memòria Històrica, Maria José Espuch, després que un funcionari haja retirat la placa de la Igualtat i haja reposat la de Divisió Blava, ha dit sentir “vergonya” i ha advertit que vol plaques “demòcrates i feministes” i que “defensen les llibertats i la democràcia”. “Volem portar la dignitat als carrers”, ha agregat la regidora de Compromís per Alacant, que ha recordat que s'ha convidat “formalment” el president del Govern i del PP, Mariano Rajoy, i la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, “perquè vinguen i facen ells els honors i aplaudisquen el senyor Luis Barcala --portaveu del PP en l'Ajuntament--, que és l'única cosa que ha sabut fer en dos anys d'oposició”. “Açò és l'única cosa que ha aconseguit fer: canviar i retornar, temporalment, a la llista de carrers alacantina, els noms franquistes”, ha continuat la regidora que ha atribuït als “populars” que s'haja “obligat a açò”. “Acatem, però no és de bon gust per a cap demòcrata”, ha advertit.



A més, ha al·legat que les dones alacantines havien “guanyat espai” amb la plaça de la Igualtat però, “gràcies al PP alacantí i als seus còmplices del Govern --estatal-- i de les Corts Valencianes, tornem al NODE i al blanc i negre”. Per açò, ha confiat que es resolga “el fons de l'assumpte” per a reposar les plaques democràtiques.



Preguntada per com és que ha plorat en el moment del canvi físic del nom de la plaça, Maria José Espuch ha explicat que ho ha fet per “ràbia i per impotència” i ha subratllat que els canvis han sigut “propostes de la ciutadania”. “No ha sigut Memòria Històrica. Els carrers els ha proposat la ciutadania. Ací hi ha dones que estan lluitat perquè han proposat el nom de plaça de la Igualtat. I sent vergonya i molta ràbia i no la vull amagar”, ha confessat.



Al seu judici, s'ha retrocedit 40 anys i la imatge que es dóna d'Alacant és la de la “vergonya” perquè és la ciutat que reposa els carrers. Així, ha raonat que la Llei de Memòria Històrica està aprovada des del 2007 i que “el PP no ha volgut en cap moment dur-la a terme. La va posar en un calaix i no la va voler aplicar i planteja totes les traves possibles. Se signifiquen ells mateixos i no cal que demostren més, sabem el que són i d'on vénen i estan quedant al descobert”.



EUPV: “Estem en contra però la llei està per a complir-la”



Per la seua banda, des d'Esquerra Unida, el seu coordinador local, José Antonio Fernández Cabell, ha recalcat que el partit està en contra de la reposició de la llista de carrers “feixista” i ha recordat que la llei “està per a complir-la”. “Però, també estem en contra de l'actitud timorata d'un alcalde --el socialista Gabriel Echávarri--, que signa un decret --de reposició--, quan es podria haver esperat que el Tribunal Superior de Justícia valencià aclarira el que calia fer”, ha denunciat.



Finalment i quant als veïns, el president de l'Associació de Veïns, Lisardo Gabarre, ha demanat que es canvien les plaques però que açò porte aparellat un canvi en el conjunt del barri. “No entenc per què Luis Barcala posa una denúncia quan en 20 anys de govern del PP no ha vingut i no ha canviat la imatge. Ens és igual el nom, volem un canvi d'actitud”, ha demanat.



Cal assenyalar que la restitució dels 46 noms, entre ells del carrer dedicat al jove comunista assassinat Miquel Grau,



A Alcant, l'edil de Memòria Històrica, Maria José Espuch, després que un funcionari haja retirat la placa de la Igualtat i haja reposat la de Divisió Blava, ha dit sentir “vergonya” i ha advertit que vol plaques “demòcrates i feministes” i que “defensen les llibertats i la democràcia”. “Volem portar la dignitat als carrers”, ha agregat la regidora de Compromís per Alacant, que ha recordat que s'ha convidat “formalment” el president del Govern i del PP, Mariano Rajoy, i la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, “perquè vinguen i facen ells els honors i aplaudisquen el senyor Luis Barcala --portaveu del PP en l'Ajuntament--, que és l'única cosa que ha sabut fer en dos anys d'oposició”. “Açò és l'única cosa que ha aconseguit fer: canviar i retornar, temporalment, a la llista de carrers alacantina, els noms franquistes”, ha continuat la regidora que ha atribuït als “populars” que s'haja “obligat a açò”. “Acatem, però no és de bon gust per a cap demòcrata”, ha advertit.A més, ha al·legat que les dones alacantines havien “guanyat espai” amb la plaça de la Igualtat però, “gràcies al PP alacantí i als seus còmplices del Govern --estatal-- i de les Corts Valencianes, tornem al NODE i al blanc i negre”. Per açò, ha confiat que es resolga “el fons de l'assumpte” per a reposar les plaques democràtiques.Preguntada per com és que ha plorat en el moment del canvi físic del nom de la plaça, Maria José Espuch ha explicat que ho ha fet per “ràbia i per impotència” i ha subratllat que els canvis han sigut “propostes de la ciutadania”. “No ha sigut Memòria Històrica. Els carrers els ha proposat la ciutadania. Ací hi ha dones que estan lluitat perquè han proposat el nom de plaça de la Igualtat. I sent vergonya i molta ràbia i no la vull amagar”, ha confessat.Al seu judici, s'ha retrocedit 40 anys i la imatge que es dóna d'Alacant és la de la “vergonya” perquè és la ciutat que reposa els carrers. Així, ha raonat que la Llei de Memòria Històrica està aprovada des del 2007 i que “el PP no ha volgut en cap moment dur-la a terme. La va posar en un calaix i no la va voler aplicar i planteja totes les traves possibles. Se signifiquen ells mateixos i no cal que demostren més, sabem el que són i d'on vénen i estan quedant al descobert”.Per la seua banda, des d'Esquerra Unida, el seu coordinador local, José Antonio Fernández Cabell, ha recalcat que el partit està en contra de la reposició de la llista de carrers “feixista” i ha recordat que la llei “està per a complir-la”. “Però, també estem en contra de l'actitud timorata d'un alcalde --el socialista Gabriel Echávarri--, que signa un decret --de reposició--, quan es podria haver esperat que el Tribunal Superior de Justícia valencià aclarira el que calia fer”, ha denunciat.Finalment i quant als veïns, el president de l'Associació de Veïns, Lisardo Gabarre, ha demanat que es canvien les plaques però que açò porte aparellat un canvi en el conjunt del barri. “No entenc per què Luis Barcala posa una denúncia quan en 20 anys de govern del PP no ha vingut i no ha canviat la imatge. Ens és igual el nom, volem un canvi d'actitud”, ha demanat.Cal assenyalar que la restitució dels 46 noms, entre ells del carrer dedicat al jove comunista assassinat Miquel Grau, es farà de manera “automàtica” tret d’aquells que l’ajuntament ha assenyalat un dia concret.