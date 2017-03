València en Comú debat el seu futur com a força política

Divendres, 10 de març de 2017 a les 13:00h

La plataforma municipalista València en Comú , des de la seua posada en marxa al setembre del 2014, en què s’han produït “consensos i disensos, acords i disputes i crisis diverses”, celebra aquest divendres i dissabte, 10 i 11 de març, una assemblea reconstituent amb l'objectiu de “pensar, reflexionar, trobar i construir”, juntament amb representants d'altres formacions locals integrades en Podem, com ara Barcelona en Comú, Ara Madrid, Castelló en Moviment i Marea Atlàntica -A Corunya-.El grup municipal de VALC a l'Ajuntament de València ha organitzat aquest fòrum davant “la necessitat de celebrar aquesta assemblea reconstituent i repensar-nos a fons” dos anys després de la seua engegada com a plataforma ciutadana. La trobada tindrà lloc a València en l'Associació Veïnal i Cultura Tres Forques, segons han informat en un comunicat.En aquest sentit, la formació ha apuntat com a objectius d'aquesta assemblea “generar un espai de reflexió i debat, implicar tant les persones que formen part de València en Comú com la ciutadania compromesa en un projecte municipalista plural i repensar, consensuar i decidir entorn dels pilars fundacionals de la plataforma, que són l'ètica, l'organització i l'acció política”.Des de la seua creació, VALC “es va constituir com a partit instrumental, va organitzar una campanya electoral vertiginosa i va aconseguir tres regidors a València i un diputat provincial en les últimes eleccions municipals”, recorden des de la formació local..Per a aquest fòrum, sota el lema #ConstruirenComú, VALC ha seguit un procés que va arrancar amb una primera fase d'elaboració de propostes per al debat. Tots els documents rebuts s'han pujat a la pàgina web ( www.valenciaencomu.org/es/ ) per a la seua consulta i la seua anàlisi, que va culminar diumenge passat 5 de març. La segona part és l'assemblea d'aquest cap de setmana, per a la qual la formació ha previst “una facilitació participativa, col·laborativa i basada en la transformació de conflictes amb la finalitat d'afavorir la reflexió, el treball col·laboratiu i la generació de consensos”.L'assemblea reconstituent de VALC començarà a les 18 hores d'aquest divendres amb una sessió en la qual s'abordarà el bloc ètic, mentre que el component polític es debatrà dissabte 11 de març després que, a les 11 hores, intervinguen els representants de Barcelona en Comú, Marea Atlàntica, Castelló en Moviment i Ara Madrid. Seguidament, hi haurà una pausa per a un menjar de germanor a les 14.30 hores i, dues hores més tard, la plataforma debatrà el bloc organitzatiu.