Mónica Oltra sobre À.: ‘Si m'agrada el nom? Anirem acostumant-nos’

Divendres, 10 de març de 2017 a les 14:00h

La portaveu del Govern valencià assegura que el que realment li hauria agradat és “que no haguérem hagut de posar-li nom a una nova televisió i ràdio públiques si no s’haguera tancat l’anterior”



RedactaVeu / València.



“Si m’agrada el nom –À., “Si m’agrada el nom –À., triat per la CVMV per a la nova radiotelevisió valenciana-? Supose que anirem acostumant-nos, no? És una expressió molt valenciana, molt usada, i ja veurem com cau entre la gent. Pot donar joc, ja ens acostumarem”. Aquesta ha estat la resposta de la vicepresidenta i portaveu del Govern valencià, Mónica Oltra, en ser preguntada durant la roda de premsa posterior al ple del Consell al respecte de la nova nomenclatura triada per a l’extinta Canal 9.



No obstant això, la portaveu de l’Executiu ha manifestat que el que realment li hauria agradat és que "no s’haguera tancat Canal 9 i que allò continuara dient-se Canal 9” ja que hauria estat “bonic” no haver de posar-li nom a una nova televiso i ràdio si no s’haguera tancat l’anterior. “Però tenim la història que tenim i li hem de posar un nom”, ha indicat.



Oltra ha volgut posar en valor que l’elecció d’À. ha estat aprovada amb la total unanimitat del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació: “Des del principi diguérem des del Consell que hi hauria autonomia dels òrgans rectors del mitjans públic de comunicació públic i ho estem complint, ja que ens hem assabentat per la premsa”, ha subratllat per a, tot seguit, destacar que el nou nom s’ha triat per unanimitat, “sense saber qui l'havia proposat”, per la qual cosa, s’ha preguntat, “qui som nosaltres per a dir-li al Consell Rector que no ha sigut una tria bona”.