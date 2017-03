El MuVIM obri una nova finestra per a la música valenciana actual

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 00:00h

València continua obrint finestres. En alguns casos per a canviar els aires viciats durant vint anys i, en altres, per a divulgar tot el que s’ha anat creant al llarg d’aquest temps. Aquesta setmana es va presentar la 39a edició del Festival Internacional de Música Contemporània, Ensems, que omplirà el cap i casal de noves músiques i art sonor, amb moltes novetats i propostes joves de creadors valencians que han crescut artísticament sense quasi espais per a donar visibilitat a la creació musical valenciana actual. Si Ensems està aconseguint tornar a ser Ensems, programant diversament i amb un clar accent valencià, al degà festival valencià se n'ha afegit un de nou, en aquest cas, al MuVIM.El Museu valencià de la Il·lustració i la Modernitat, depenent de l’àrea de Cultura de la Diputació de València, ha posat en marxa el festival “El compositor, HUI”. Participa en l'organització el Conservatori Superior de Música de València, amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, pianos Clemente i l’Editorial Piles. El nom és tot una declaració d’intencions. Naix amb cinc concerts i està dedicat als compositors contemporanis valencians. El museu obri una nova finestra per a "donar visibilitat a la música del nostre temps”, centrant el protagonisme en l’autoria per a “posicionar” el creador “en el lloc que li correspon” i, alhora, “apropar-lo al públic”.Els concerts se celebraran (a les 19.30h) al saló d’actes del MuVIM i són d’entrada lliure fins a completar l’aforament. Comencen el dia 11 de març, amb l’actuació d’Antara Grup, i continuaran el 27 de maig, el 21 d’octubre i finalitzaran el 16 de desembre.Presentar els concerts de música clàssica seguint els rituals del segle XVIII és una fórmula que molts artistes no veuen clar, ja que el ritual queda lluny dels usos i consums actuals de la música. És per això que el festival, que compta com a director artístic amb el compositor i docent Vicent Roncero, ha optat per tematitzar les propostes i oferir la música amb altres formes, introduint al fet musical explicacions i interaccions amb el públic.En el concert d’aquest dissabte, Antara Grup, sota el títol A les portes del segle XXI, interpretarà obres de compositors valencians com Vicent Asenci, Matilde Salvador, José Bàguena, Francisco Llácer i Ramon Ramos, on Roncero explicarà i introduirà el públic en el procés creatiu dels autors i el significat de les seues obres.En la resta de concerts, els compositors de hui, com que estan vius, seran els qui expliquen les seues creacions.Antara Grup és un conjunt especialitzat en la música de nova creació que, a hores d’ara, continua la seua formació al Conservatori Superior de Música de València. Nascut com a projecte pedagògic, té de directors artístics i musicals el compositor Voro Garcia i el director Carlos Amat.Al concert del 27 de maig, Esculpir en el temps, pintar en el silenci, Antara Grup proposa un monogràfic sobre el compositor valencià, Emilio Calandín.