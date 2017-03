València acollirà la gala del Premis Max 2017

Divendres, 10 de març de 2017 a les 16:00h

València serà l'escenari de la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. L'acte tindrà lloc el dia 5 de juny en el Palau de les Arts. Aquests guardons celebren enguany 20 anys de vida, els mateixos que compleix la Fundació SGAE , entitat organitzadora de la gala d'aquests premis nascuts en 1998 "amb la voluntat de reconèixer el talent dels professionals del teatre i la dansa a nivell estatal".El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha explicat que “les comarques valencianes sempre han sigut referents de les Arts Escèniques gràcies al sector, i ara, des de l'Administració volem acompanyar i donar suport real al sector de les Arts Escèniques, perquè volem que se senta com a casa i recolzat per les institucions”. La Fundació SGAE i la Generalitat Valenciana han firmat un acord de col·laboració per a aquesta edició.Per la seua banda, Xosé Luis García Canido, director general de la Fundació SGAE, ha manifestat que “el fet que se celebren a València en un número tan redó com és el 20, en una edició tan especial, és perquè la Fundació SGAE vol remarcar el caràcter itinerant que sempre ha acompanyat aquests guardons”. García Canido ha agraït el suport de la Generalitat Valenciana "no sols als Premis Max sinó a les arts escèniques en general”, ja que, ha indicat, “és fonamental que les institucions públiques s'impliquen en el desenvolupament de la cultura, perquè és un element fonamental per al creixement d'un país”.Pel que fa als detalls relatius a la gala, en la roda de premsa s'ha avançat que serà dirigida per Joan Font, màxim responsable de la companyia Comediants. Concebuda com un homenatge a l'autoria i, al mateix temps, com una celebració del 20è aniversari dels premis, la cerimònia serà “molt festiva i mediterrània, emotiva i sorprenent, però sobretot un homenatge molt especial als autors i autores, atès que són ells el punt de partida de la creació”.Respecte al desenvolupament i estètica de la gala, Font ha anunciat que l'espectacle està centrat en l'autoria “i, per això, es mostraran distintes formes d'afrontar la creació, amb reconeixements a la dansa, el teatre de carrer, les bandes de música...”El recorregut d'aquesta 20a edició dels Premis Max va començar el passat 22 de setembre amb l'obertura del període d'inscripció d'espectacles. De les 311 obres presentades, 112 han quedat com a candidates a les 23 categories a concurs, tal com van decidir, en aquesta primera fase, els tres jurats territorials designats pel comitè organitzador: Catalunya, Madrid i el jurat que representa les altres 15 autonomies.Aquest any 2017, el nombre de categories a concurs serà de 23, després de la incorporació d'un nou guardó específic dedicat a l'espectacle de carrer. A aquestes estatuetes se sumen, a més, els tres premis especials: Max a la Contribució a les Arts Escèniques, que es donarà a conèixer el 27 de març (Dia Mundial del Teatre); el Max d'Honor, el 26 d'abril; i el Max Aficionat, el 10 de maig. La 20a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques inclouen altres novetats com el fet que s'amplia la possibilitat de participació a dos anys consecutius per a aquelles obres que no van resultar finalistes en l'anterior edició i hagen realitzat un mínim de trenta representacions en el seu segon trajecte.D'altra banda, amb l'objectiu d'acostar les Arts Escèniques i fer partícips a tots els ciutadans valencians d'aquest esdeveniment, la Fundació SGAE sortejarà un any més un ampli nombre d'invitacions per assistir a la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques 2017, que tindrà lloc el 5 de juny al Palau de les Arts Reina Sofia de València.