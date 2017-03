L’Ajuntament de la Vall d’Uixó estudia dur a la Fiscalia el cartell del 8 de març del PP

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 00:00h

Diversos col·lectius demanen que es prenguen mesures davant una imatge que ‘denigra’ les dones

Marxa del Dia de la Dona a la Vall d'Uixó.

Foto: Ajuntament de la Vall d'Uixó.



SFJ / Vall d’Uixó.



L’Ajuntament de la Vall d’Uixó (la Plana Baixa) estudia dur a la fiscalia el cartell amb què el Partit Popular local va “celebrar” el Dia Internacional de la Dona el passat 8 de març. Des del consistori expliquen que es troben davant aquesta situació després d’haver rebut en els darrers dies peticions de diverses associacions per “demanar mesures” contra un cartell que consideren “denigrant per a les dones”, ja que, segons les queixes que han fet arribar al consistori, el cartell “simbolitzava una dona morta tirada a terra”.



Col·lectius com els Joves Socialistes i veïns a títol individual han fet arribar les seues queixes a través del correu que té habilitat ‘infodona’, així com associacions, entre les quals es troba l'Associació Clara Campoamor a la Vall o la Fundació isonomia de l’UJI, que també han fet arribar el seu desacord a l’Ajuntament, segons afirmen a aquest diari.



Davant la pressió social i la polèmica suscitada a les xarxes socials, el PP local eliminà el cartell, així com el post on demanava disculpes a aquelles persones que s’hi pogueren sentir ofeses.





Captura del cartell del PP de la Vall d'Uixó eliminat.





L’equip de govern estudia dos accions: portar el cas a l’Observatori de la dona, o bé dur-lo a la fiscalia perquè esbrine si el cartell té caràcter delictiu. En qualsevol cas, no serà fins al proper dilluns quan prenga una decisió.





Captura del comunicat del PP de la Vall d'Uixó eliminat.