Castelló de la Ribera lluita perquè es reprenguen les obres del nou col·legi Severí Torres

Castelló (la Ribera Alta) pateix actualment una situació molt complicada pel que fa a la infraestructura de la seua escola pública, el Severí Torres. Ara per ara, l'alumnat que cursa els estudis d’infantil i primària en aquest centre s’enfronta cada dia a una autèntica odissea a l’hora d’accedir al centre o, simplement, gaudir de la seua hora d’esplai.Per això, des de l’equip de govern de la Corporació Municipal mantenen com a objectiu prioritari que, per fi, es busquen solucions perquè els alumnes de l’escola pública puguen acudir amb total garantia de seguretat a exercir el seu dret a l’educació.Amb la intenció de retallar al màxim els terminis per a començar les obres ja aprovades del nou centre públic escolar, el mateix alcalde Òscar Noguera i el regidor d’Educació Lluís Piqueras, es van reunir el passat dia 7 de març amb el conseller d’Educació Vicent Marzà, el qual els va traslladar, segons Noguera “que encara no havien arribat a un acord amb l’empresa adjudicatària i que no començarien amb la nova licitació immediatament”. Tanmateix, els terminis continuen sent massa llargs, i per això, “des de la Corporació Municipal executarem aquelles accions que siguen necessàries per a millorar, en la mesura de les nostres possibilitats, el dia a dia de l'alumnat del nostre poble”.Aquestes mesures però, estan limitades per, novament, traves burocràtiques, ja que “no cal oblidar que la llei de contractes és de titularitat estatal i la licitació correspon a la Generalitat”, recorda l’alcalde de la població de la Ribera Alta, per la qual cosa les possibles accions que pot fer l’Ajuntament estan “molt limitades”. A pesar d’això, Noguera considera “fonamental mamprendre algunes iniciatives que estan al nostre abast i que millorarien el procés educatiu, i les farem, que ningú ho dubte”.Ara per ara, el problema es troba en un autèntic eixam burocràtic que ha paralitzat les obres del nou Severí Torres, que la població reclama des de fa 20 anys, i que retardarà en molts mesos el reinici de les obres. Així, l’empresa adjudicatària va renunciar a continuar una obra que va començar durant aquest estiu amb la retirada del fibrociment de les aules d’infantil i que va deixar d’executar mesos després per diferències entre el preu acordat en el projecte inicial. Per aquest motiu, s’haurà de tornar a fer tot el procés per a licitar i adjudicar de nou l’obra, cosa que porta el seu temps, perquè només “l’aprovació de la licitació per part del Consell Jurídic Consultiu, ja suposa 5 mesos més, com a mínim, de demora”, ens recorda finalment l’alcalde, Òscar Noguera.